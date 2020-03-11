Наоми Кэмпбелл переоделась в защитный костюм из-за коронавируса: фото

Вспышка коронавируса COVID-19 заставила Наоми Кэмпбелл сменить гламурные наряды на защитный костюм. В аэропорту Лос-Анджелеса 49-летняя супермодель появилась в белом комбинезоне, синей маске, защитных очках и фиолетовых перчатках.

Фото: @naomi в Instagram

В своем Instagram Кэмбелл опубликовала несколько снимков из машины, зала ожидания и самолета. "Безопасность прежде всего, - написала она. - Полное видео скоро появится на моем YouTube".

Фото: @naomi в Instagram

В комментариях фанаты и друзья попытались немного успокоить встревоженную модель: "Дорогая, если ты не больна, нет необходимости покрывать все свое тело таким образом".

Фото: @naomi в Instagram

Некоторым пользователям экипировка Кэмпбелл откровенно не понравилась: "Такие люди должны оставаться дома, я не думаю, что это хорошо для остальных - это вопрос психического здоровья", "Я действительно люблю тебя, но, похоже, ты пытаешься сделать из этого что-то смешное. Люди умирают, борются... и ты, как филантроп, должна воспринимать это всерьез", "Гиперреакция и ипохондрия".

Фото: @naomi в Instagram

Еще в 2019 году Кэмпбелл удивила поклонников, показав на YouTube, как моет и дезинфицирует свое место после посадки в самолет. Икона моды протирала салфетками экран телевизора, подлокотники, ремни безопасности и сиденье в одноразовых перчатках. Также она положила на кресло личный чехол, который, как она сказала, стирают вручную.

"Вытирайте все, к чему прикасаетесь. Все, что вы могли бы потрогать. Это то, что я делаю в каждом самолете. Мне все равно, что люди думают обо мне. Это мое здоровье, и это заставляет меня чувствовать себя лучше, - сказала она. - Независимо от того, на каком самолете вы летите, частном или коммерческом, когда самолет садится, люди начинают кашлять и чихать. А кашель и чихание делают меня… я просто не могу".

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