Супруга Владимира Остапчука рассказала, почему затягивается их развод

Владимир Остапчук и Елена Войченко публично объявили о разрыве еще осенью прошлого года. Однако до сих пор их брак официально не расторгнут.

Замедляют развод несовершеннолетние дети супругов - дочь Эмилия и сын Эван-Александр, которому в этом месяце исполнится два года. Об этом рассказала супруга телеведущего в интервью программе "Зірковий шлях".

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Нужно договориться по вопросам общения с детьми, содержания детей, кто будет физически с ними, где они будут находиться, кто будет финансово каким образом их поддерживать, - говорит Елена. - К сожалению, Владимир тут не хочет никакую официальную ответственность брать на себя в никаком плане. Поэтому, наверное, или это решит суд, или дай бог, человек дойдет до какого-то разумного заключения".

Супруга Остапчука отметила, что у ее бывшего нет времени на детей, а если Владимир и звонит им, то только чтобы сказать, что он занят.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Недавно жена телеведущего Елена Войченко дала откровенное интервью, в котором рассказала о многочисленных изменах Владимира Остапчука, обвинила его в безразличии к детям и пожаловалась на нерегулярные выплаты.

В ответ на Владимир Остапчук рассказал свою версию конфликта в его семье.

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