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Жена Владимира Остапчука пожаловалась на финансовые трудности после разрыва с телеведущим

Елена Войченко дала откровенное интервью

четверг, 30 января 2020, 14:40
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На Елену Войченко, которая находится в процессе расторжения брака с Владимиром Остапчуком, свалились финансовые трудности. После ухода телеведущего из семьи, мама двоих детей вынуждена больше работать, поскольку супруг помогает деньгами нерегулярно.

Об этом жена шоумена рассказала в программе "Зірковий шлях". "Владимир не готов помогать с няней ни при каких обстоятельствах, и я стараюсь самостоятельно это делать. Я стараюсь работать и зарабатывать по максимуму. Пока мне удается держаться на определенном уровне. И опять же Владимир помогает, хотя нестабильно. Поэтому я стараюсь как-то балансировать", - призналась Елена.

Кроме финансовой стороны, по словам Войченко, Остапчук почти не принимает участия в воспитании детей.

"Владимир совсем выпал из жизни. И школу выбрала ребенку я. На 1 сентября он вообще не появился. Он не знает, что там происходит. И тут мне на встречу идут люди. Например, за ту же школу я должна за 2 месяца", - добавила жена телеведущего.

Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в браке больше 10 лет. За это время они дважды стали родителями. В 2013 году на свет появился их первенец - дочь Эмилия, а в марте 2018 года Елена подарила Владимиру сына - Эвана-Александра.

  • Ранее Войченко впервые озвучила причину развода с Остапчуком. Она призналась, что устала терпеть постоянные измены мужа. Поначалу Елена прощала Владимира, но потом попросила его уйти.
  • Ксения Мишина ответила на слухи о романе с телеведущим Владимиром Остапчуком, который в ноябре 2019 года расстался с супругой. В конце того же месяца в соцсетях заговорили о том, что пару якобы видели вместе в Вене, и там они не скрывали своих чувств.

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