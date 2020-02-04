Владимир Остапчук ответил на обвинения жены в многочисленных изменах

Владимир Остапчук ответил на обвинения жены Елены Войченко в том, что он неоднократно ей изменял. Телеведущий заявил, что ни разу не заводил романов на стороне и никогда не уходил к другой женщине.

Об этом шоумен поведал в интервью Кате Осадчей для "Світського життя". Кроме того, телеведущий назвал поведение супруги проявлением женской обиды. По словам Владимира, Елена просто еще не может привыкнуть к новому статусу (видео смотрите на странице ниже).

"Это неправда. Я, кстати, знаю почему Елена решила дать это интервью и именно в таком ключе. Я ее даже понимаю. В ней сейчас говорят эмоции, обида, потому что мы с 17 лет вместе и сейчас, последние пять месяцев, она, видимо, не может привыкнуть к новому статусу. Но на самом деле не нужно здесь искать какую-то сенсацию, шоковую информацию, начинать меня женить со всеми партнершами на "Танцях". Мы десятки раз пытались склеить этот брак, но можно склеить горшок, а когда пепел – ты уже никогда его не склеишь", – рассказал Остапчук.

Заявление Остапчука о том, что он никогда не изменял жене, очень удивило Осадчую. Пользователи сети обратили внимание на лицо Екатерины. Вот, что они пишут в комментариях: "Видно Катя сама ему не верит", "Никогда не видела Катю с таким отвращением на лице", "Мне одной показалось, что Катя готова кинуть в Остапчука чем-то тяжелым за навешанную лапшу?!".

В ходе интервью Катя Осадчая также затронула тему первого ухода Остапчука из семьи. Телеведущая заявила, что много кто знает, что в 2017 году Владимир оставил Елену ради другой женщины, но спустя короткое время вернулся. Это произошло перед рождением сына Эвана-Александра.

Однако шоумен опроверг и эту информацию: "Я не уходил к другой женщине. Это было после "Евровидения", был момент когда мы очень сильно поссорились. Я хочу отдать должное Елене, что когда я два или три недели пожил отдельно, я подчеркиваю, отдельно, не в другой семье, семье с женщиной, она всяческими методами говорила: "Ну давай попробуем, посмотри, у нас прекрасная дочь".

Опроверг Остапчук и то, что якобы оставил жену и двоих детей без денег. Владимир заявил, что после расставания он обязуется отдать Елене две квартиры, автомобиль и 30 тысяч долларов. Кроме того, за последние пять месяцев он выплатил супруге 225 тысяч гривен.





Ранее Елена Войченко пожаловалась на финансовые трудности после расставания с мужем. По ее словам, Владимир Остапчук почти не принимает участия в воспитании детей и нерегулярно помогает деньгами.

Свое мнение относительно скандала высказали многие украинские знаменитости. В их числе и ресторатор, бывший ведущий "Ревизора", а теперь депутат Верховной Рады Николай Тищенко.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.