RU  UA

Лайм

Из-за эпидемии коронавируса принц Чарльз попал в неловкую ситуацию с рукопожатием: фото

Здороваться с людьми за руку во время пандемии COVID-19 - не лучшая затея

четверг, 12 марта 2020, 16:40
читати статтю українською

Принцу Чарльзу сложно соблюдать меры личной безопасности во время эпидемии коронавируса. Наследник британского престола на церемонии вручения наград Prince's Trust в Лондоне вышел на красную дорожку и попытался поздороваться с сэром Кеннетом Олисой стандартным рукопожатием. Однако в последний момент, когда Олиса протянул ладонь в ответном жесте, Чарльз быстро убрал руку и совершил приветствие "намасте".

"Просто так трудно запомнить", - сказал 71-летний принц, неловко засмеявшись.

Фото: people.com

Когда Чарльз подошел к другим гостям церемонии, он забылся и еще раз протянул руку для рукопожатия. Спохватившись, он опять выполнил намасте. Таким же образом он поздоровался с Пирсом Броснаном, участником группы Rolling Stones Ронни Вудом и другими знаменитыми гостями.

Фото: people.com

Фото: people.com

Намасте - это традиционное индуистское приветствие, когда человек соединяется ладони и делает легкий поклон. Национальная премия Prince's Trust отмечает молодых людей, которые преуспели вопреки всему, улучшили свои жизненные возможности и оказали положительное влияние на местные сообщества.

  • Российские пранкеры разыграли принца Гарри, прикинувшись Гретой Тунберг. Гарри повелся на удочку шутников и рассказал о разрыве с королевской семьей.
  • После отказа от королевских полномочий принц Гарри не хочет использовать титул. На официальной встрече он попросил называть его "просто Гарри".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

В посте о коронавирусе Том Хэнкс показал перчатку, но дело не в болезни - это фишка его Инстаграма

Как признавался ранее актер, в перчатках он видит отменную метафору городского одиночества

Что если бы герои "Друзей" повстречали себя молодых: 5 забавных фото к перезапуску сериала

Художник Ард Гелинк в фотошопе соединили актеров сериала Друзья тогда и сейчас - фото знаменитостей в молодости и сейчас

Зибров решился на откровения и рассказал, как они с супругой потеряли ребенка

Павел Зибров признался, что несколько лет назад у Марины случился выкидыш, когда она была на 2-3 месяце беременности.

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: