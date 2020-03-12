Из-за эпидемии коронавируса принц Чарльз попал в неловкую ситуацию с рукопожатием: фото

Принцу Чарльзу сложно соблюдать меры личной безопасности во время эпидемии коронавируса. Наследник британского престола на церемонии вручения наград Prince's Trust в Лондоне вышел на красную дорожку и попытался поздороваться с сэром Кеннетом Олисой стандартным рукопожатием. Однако в последний момент, когда Олиса протянул ладонь в ответном жесте, Чарльз быстро убрал руку и совершил приветствие "намасте".

"Просто так трудно запомнить", - сказал 71-летний принц, неловко засмеявшись.

Фото: people.com

Когда Чарльз подошел к другим гостям церемонии, он забылся и еще раз протянул руку для рукопожатия. Спохватившись, он опять выполнил намасте. Таким же образом он поздоровался с Пирсом Броснаном, участником группы Rolling Stones Ронни Вудом и другими знаменитыми гостями.

Фото: people.com

Фото: people.com

Намасте - это традиционное индуистское приветствие, когда человек соединяется ладони и делает легкий поклон. Национальная премия Prince's Trust отмечает молодых людей, которые преуспели вопреки всему, улучшили свои жизненные возможности и оказали положительное влияние на местные сообщества.

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