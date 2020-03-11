Российские пранкеры разыграли принца Гарри, прикинувшись Гретой Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров обнародовали на YouTube запись телефонного разговора с принцем Гарри. Чтобы выведать у него подробности о скандалах в королевской семье, они притворились активисткой Гретой Тунберг и ее отцом, пишет Page Six.

Фото: @sussexroyal в Instagram

Гарри спросили о "Мегзите" и скандальной связи его дяди (принца Эндрю) с осужденным секс-преступником Джеффри Эпштейном.

"Это решение, конечно, было непростым, но это было правильное решение для нашей семьи, правильное решение защитить моего сына, - сказал Гарри о своем разрыве с королевской семьей. - И я думаю, что во всем мире чертовски много людей, которые могут уважать нас [с Меган] за то, что мы ставим нашу семью на первое место".

Также Гарри отрицает, что королева Елизавета лишила их с Меган королевских титулов. "Нет, нет, опять же, вы не должны верить тому, что читаете. Никто не лишил нас наших титулов", - сказал он.

Когда пранкеры попытались разузнать о связях принца Эндрю с покойным миллионером Джеффри Эпштейном, он ответил, что "очень мало что может сказать по этому поводу". "Все, что он делал или не делал, полностью отделено от меня и моей жены. Мы сосредоточены на сообществе. И поэтому мы полностью отделены от большинства моей семьи", - заверил он.

Кузнецов и Столяров уже много раз попадали в заголовки СМИ за то, что обманывают известных людей, притворяясь другими знаменитостями. В числе их жертв - Элтон Джон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Дэвид Бекхэм заступился за решение принца Гарри начать новую жизнь вдали от Букингемского дворца. Отец четверых детей всецело поддержал желание друга защитить жену и сына от атак желтой прессы.

После отказа от королевских полномочий принц Гарри не хочет использовать титул. На официальной встрече он попросил называть его "просто Гарри".

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