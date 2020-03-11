RU  UA

Лайм

Российские пранкеры разыграли принца Гарри, прикинувшись Гретой Тунберг

Гарри повелся на удочку шутников и рассказал о разрыве с королевской семьей

среда, 11 марта 2020, 12:25
читати статтю українською

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров обнародовали на YouTube запись телефонного разговора с принцем Гарри. Чтобы выведать у него подробности о скандалах в королевской семье, они притворились активисткой Гретой Тунберг и ее отцом, пишет Page Six.

Фото: @sussexroyal в Instagram

Гарри спросили о "Мегзите" и скандальной связи его дяди (принца Эндрю) с осужденным секс-преступником Джеффри Эпштейном.

"Это решение, конечно, было непростым, но это было правильное решение для нашей семьи, правильное решение защитить моего сына, - сказал Гарри о своем разрыве с королевской семьей. - И я думаю, что во всем мире чертовски много людей, которые могут уважать нас [с Меган] за то, что мы ставим нашу семью на первое место".

Также Гарри отрицает, что королева Елизавета лишила их с Меган королевских титулов. "Нет, нет, опять же, вы не должны верить тому, что читаете. Никто не лишил нас наших титулов", - сказал он.

Когда пранкеры попытались разузнать о связях принца Эндрю с покойным миллионером Джеффри Эпштейном, он ответил, что "очень мало что может сказать по этому поводу". "Все, что он делал или не делал, полностью отделено от меня и моей жены. Мы сосредоточены на сообществе. И поэтому мы полностью отделены от большинства моей семьи", - заверил он.

Кузнецов и Столяров уже много раз попадали в заголовки СМИ за то, что обманывают известных людей, притворяясь другими знаменитостями. В числе их жертв - Элтон Джон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

  • Ранее Дэвид Бекхэм заступился за решение принца Гарри начать новую жизнь вдали от Букингемского дворца. Отец четверых детей всецело поддержал желание друга защитить жену и сына от атак желтой прессы.
  • После отказа от королевских полномочий принц Гарри не хочет использовать титул. На официальной встрече он попросил называть его "просто Гарри".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Билли Айлиш разделась на концерте в знак протеста против бодишейминга

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами, рассказав, как публика судит ее тело и одежду

Супруга Владимира Остапчука рассказала, почему затягивается их развод

Елена Войченко рассказала, почему их брак с Владимиром Остапчуком до сих пор не расторгнут.

На концерте группы Mozgi произошел неприятный инцидент - поклонница едва не лишилась волос

Потап показал в своем Instagram, что бывает, если близко подойти к приборам на сцене.

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: