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Сыновья Тома Хэнкса рассказали о состоянии родителей после диагностики коронавируса

Чет и Колин Хэнксы успокоили фанатов, которые переживают за жизнь 63-летнего актера

четверг, 12 марта 2020, 11:25
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Сыновья Тома Хэнкса и Риты Уилсон рассказали фанатам о здоровье своих родителей после диагностики коронавируса COVID-19. В Instagram и Twitter Чет и Колин Хэнкс заверили, что 63-летний актер и его жена чувствуют себя хорошо, и паниковать из-за их болезни не стоит.

"Да, это правда. Мои родители заразились коронавирусом. Безумно, - рассказал 29-летний рэпер Чет Хэнкс. - Они оба сейчас в Австралии, потому что мой отец снимал там фильм. Я только что разговаривал с ними по телефону. Они оба в порядке. Они не такие уж больные и не беспокоятся об этом. Очевидно, они выполняют необходимые меры предосторожности. Но я не думаю, что о чем-то стоит слишком беспокоиться. Я ценю заботу каждого и добрые пожелания, но я думаю, что все будет хорошо".

Вскоре после сообщения Чета его брат Колин также рассказал о своих родителях в соцсетях.

"Мои родители получают отличную помощь в Австралии и, учитывая обстоятельства, чувствуют себя хорошо и пребывают в хорошем настроении, - написал 42-летний актер. - Несмотря на то, что я нахожусь в Лос-Анджелесе и не видел их более трех недель, мы находимся в постоянном контакте и уверены, что они полностью выздоровеют".

Напомним, что 12 марта Том Хэнкс рассказал в Instagram, что в Австралии у них с Ритой подтвердился положительный результат на коронавирус.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, будто мы были простужены, и ощущали некоторые боли в теле. У Риты был озноб, который приходил и уходил. Небольшая температура тоже. Мы прошли тестирование на коронавирус, и результаты оказались положительными, - написал актер. - Что делать дальше? У медицинских чиновников есть протоколы, которые необходимо соблюдать. Мы, Хэнксы, будем тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции столько, сколько требуется общественному здравоохранению и безопасности".

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