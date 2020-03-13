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Не хотела употреблять наркотики и потеряла друзей: Билли Айлиш поделилась историей своей депрессии

Депрессия и суицидальные мысли певицы вылились в песню "everything I wanted"

пятница, 13 марта 2020, 17:50
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Билли Айлиш не скрывает, что пережила депрессию, которая в 2018 году едва не привела ее к суициду, и в новом интервью для New York Times 18-летняя певица откровенно рассказала о причинах заболевания.

Фото: @billieeilish в Instagram

Впервые с депрессией Айлиш столкнулась в раннем подростковом возрасте, когда разорвала эпифизарную пластинку бедра. Кость отделилась от мускула, и девочке пришлось бросить прежнюю компанию и танцы, которые она так любила. Неспособная танцевать, Билли впала в глубокую тоску. В некоторых случаях это проявлялось в актах самоповреждения: когда ее беспокоила боль, которую она не могла контролировать, она выбирала "контролируемую боль".

"Я всегда была очень стойкой. Я никогда не говорю людям, когда мне больно, но я всегда испытывала боль", - говорит она.

Депрессию усугубляла давняя дисморфофобия - расстройство, из-за которого в своем теле Билли чувствовала себя некомфортно. Айлиш вспоминает, как в возрасте 8 лет ей пришлось уйти из хора, потому что другие дети над ней смеялись. Увы, после этого ситуация не улучшилась.

"Мне пришлось покинуть хор, и я потеряла всех своих друзей. Потом я не хотела употреблять наркотики, и потеряла всех своих новых друзей, потому что они это делали, - сказала обладательница "Грэмми". - Тогда у меня не было никого".

В июне 2018 года популярный рэпер XXXTentacion, которого Айлиш считала близким другом, был застрелен. На момент его смерти он ожидал суда по делу о бытовом насилии в отношении бывшей подруги, и когда Билли публично оплакивала его смерть, ее критиковали за поддержку жестокого обращения с женщинами. "Мой друг умер, а потом его просто обсасывали в течение года", - вспоминает она темные времена.

Билли с братом Финеасом О’КоннеломФото: @billieeilish в Instagram

В сентябре 2018 года Билли приснилось, как она покончила с собой, прыгнув с крыши здания. Проснувшись, девушка удивилась, что кошмар ее не напугал, а наоборот, показался привлекательным и желанным. На следующий день она рассказала об этом своему брату Финеасу, и вместе они начали работать над песней "everything I wanted" ("все, чего я хотела"), посвященной сну о самоубийстве.

"Это был период, когда я действительно волновался за сестру, и я жалел, что помог ей написать такую мрачную песню, - сказал брат и продюсер певицы. - Это как музыкальный эквивалент того, чтобы дать алкоголику еще одно пиво. Я не собираюсь это поддерживать".

  • Ранее Айлиш признавалась, что преодолеть суицидальные мысли ей помогла психотерапия и взаимодействие с публикой на концертах. Также она дала совет людям, которые находятся в похожем состоянии.
  • Билли Айлиш разделась на концерте в знак протеста против бодишейминга. Певица обратилась к людям, которые осуждают ее тело и одежду.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Билли Айлиш

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