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Билли Айлиш разделась на концерте в знак протеста против бодишейминга

Певица обратилась к людям, которые осуждают ее тело и одежду

среда, 11 марта 2020, 13:25
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Билли Айлиш привыкла прятать свое тело в мешковатой одежде, но во время концерта в Майами 18-летняя обладательница "Грэмми" шокировала публику, сняв с себя футболку. Этот поступок певица подкрепила мощным спичем о том, как женщину в музыкальной индустрии судят за ее внешний вид и фигуру.

Фото: Twitter

В фанатском видео, опубликованном в Twitter, Айлиш говорит: "Некоторые люди ненавидят то, что я ношу, некоторые хвалят это, некоторые используют это, чтобы опозорить других, некоторые используют это, чтобы опозорить меня, но я чувствую, что вы смотрите - всегда - и ничто из того, что я делаю, не остается незамеченным. Поэтому, хотя я чувствую ваши взгляды, ваше неодобрение или вздохи облегчения, если бы я жила этим, я бы никогда не смогла пошевелиться. Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Выше? Вы хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи вас провоцируют? А моя грудь? А мой живот? Мои бедра? Если я ношу то, что удобно, я не женщина. Если я сбрасываю слои, я шлюха. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы все равно осуждаете его и судите за него меня. Почему? Мы составляем мнения о людях в зависимости от их размера. Мы решаем, кто они, мы решаем, чего они стоят. Если я ношу больше [одежды], если я ношу меньше, кто решает, кем я после этого становлюсь? Что это значит? Моя ценность основана только на вашем восприятии? Или ваше мнение обо мне - не моя ответственность?"

В конце видео певица снимает с себя майку и остается в черном бюстгальтере.

Поступок Айлиш вызвал у фанатов настоящий восторг. "Этот момент войдет в историю музыки. Билли - такая икона! - пишут в Twitter. - Горжусь ею".

  • Ранее Билли Айлиш рассказала, как троллинг в соцсетях портит ей жизнь. Из-за горе-шутников в Instagram певица решила не читать комментарии фанатов и друзей.
  • Джастин Бибер боится, что Билли Айлиш повторит его ошибки, потому вызвался защищать певицу. Он искренне беспокоится, что ранняя слава толкнет 18-летнюю звезду на путь саморазрушения.

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