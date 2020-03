Билли Айлиш разделась на концерте в знак протеста против бодишейминга

Билли Айлиш привыкла прятать свое тело в мешковатой одежде, но во время концерта в Майами 18-летняя обладательница "Грэмми" шокировала публику, сняв с себя футболку. Этот поступок певица подкрепила мощным спичем о том, как женщину в музыкальной индустрии судят за ее внешний вид и фигуру.

Фото: Twitter

В фанатском видео, опубликованном в Twitter, Айлиш говорит: "Некоторые люди ненавидят то, что я ношу, некоторые хвалят это, некоторые используют это, чтобы опозорить других, некоторые используют это, чтобы опозорить меня, но я чувствую, что вы смотрите - всегда - и ничто из того, что я делаю, не остается незамеченным. Поэтому, хотя я чувствую ваши взгляды, ваше неодобрение или вздохи облегчения, если бы я жила этим, я бы никогда не смогла пошевелиться. Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Выше? Вы хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи вас провоцируют? А моя грудь? А мой живот? Мои бедра? Если я ношу то, что удобно, я не женщина. Если я сбрасываю слои, я шлюха. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы все равно осуждаете его и судите за него меня. Почему? Мы составляем мнения о людях в зависимости от их размера. Мы решаем, кто они, мы решаем, чего они стоят. Если я ношу больше [одежды], если я ношу меньше, кто решает, кем я после этого становлюсь? Что это значит? Моя ценность основана только на вашем восприятии? Или ваше мнение обо мне - не моя ответственность?"

В конце видео певица снимает с себя майку и остается в черном бюстгальтере.

