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Ненавидела свое тело: Билли Айлиш рассказала о причинах депрессии, которая чуть не привела к суициду

Билли мечтала стать моделью и не могла принять особенности своей фигуры

вторник, 4 февраля 2020, 15:10
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В конце января 18-летняя обладательница четырех "Грэмми" Билли Айлиш шокировала фанатов признанием о суицидальных мыслях, которые преследовали ее в 2018 году на фоне депрессии. В новом интервью Vogue певица объяснила, что надломило ее психическое здоровье.

Свою депрессию Айлиш связала с чередой проблем в раннем подростковом возрасте, включая травму на танцах, общение с токсичными друзьями и романтические отношения с человеком, который плохо с ней обращался. Но больше всего Билли досаждала ее внешность.

"Я просто ненавидела свое тело, - вспоминает звезда. - Я бы сделала все, чтобы быть другой. Я действительно хотела быть моделью, очень сильно, но я была пухленькой и низкой. Я начала развиваться очень рано. У меня были сиськи в 9 лет. Первая менструация у меня наступила в 11. Таким образом, мое тело развивалось быстрее, чем мой мозг. Это смешно, потому что, когда ты маленький ребенок, ты совсем не думаешь о своем теле. И вдруг ты смотришь вниз и думаешь: ого! Что мне сделать, чтобы это исчезло?"

Билли Айлиш призналась, что из-за этих переживаний начала заниматься самоповреждением и думать о самоубийстве. Лишь к лету 2019 года туман депрессии в ее жизни начал рассеиваться.

"Когда меня спрашивают, что сказать людям, которые ищут советов по психическому здоровью, я могу предложить только терпение. Я была терпеливой. Я не сделала этот последний шаг. Я ждала. Вещи исчезают", - говорит Айлиш.

  • Билли Айлиш заступилась за певца, которого обвиняют в нездоровом интересе к молодым девушкам. 18-летнюю певицу возмутило, что ее общение с Дрейком сочли странным.
  • Читайте также на theLime, как Билли Айлиш повздорила с немецким глянцем. Еще бы, ведь на его обложке она вдруг появилась топлес и без волос.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Билли Айлиш

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