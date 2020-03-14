Леся Никитюк снялась топлес, и это лучшее фото телеведущей

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в Instagram пикантным фото, на котором позирует топлес. Знаменитость стоит в гостиничном номере, прикрыв обнаженную грудь рукой.

В своем посте звезда "Орла и Решки" призналась, что у нее было много съемок, но ни один фотограф не мог показать ее настоящей. "Всегда много ретуши, какие-то непонятные позы... все вот эти "задники" разноцветные.. короче не могу я найти людей которые покажут меня - мной! Ну или откроют женственность!", - поделилась Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А этот "случайный" кадр, по словам телеведущей, - "сразу в яблочко". "А вам как? Сразу говорю.. сися на фото моя", - пошутила Никитюк.

Фанаты телезвезды тут же рассыпались в комплиментах, отмечая ее стройную фигуру, длинные ноги, а также то, как горячо она выглядит в кадре.

"Как я тащусь от вашей талии, Леся", "Богиня", "Иди в модели, заберут с ногами", "Огонь", "Мама дорогая", "Модель от Бога", "Горячая штучка", "Ого, эффектно", - восхищаются поклонники под постом Леси.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк устала от бесконечных расспросов о своем росте и решила на всю страну рассекретить свои параметры. Ведущая рассказала, какой у нее рост, объем груди, размер ноги и даже - длина мизинца.

Телеведущая решила стать певицей и даже записала свою первую сольную песню. Композиция получила название "Ями" и стала саундтреком к новому тревел-шоу Леси Никитюк Le Маршрутка.

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