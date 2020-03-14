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Обращалась к двум врачам: заболевшая Хайди Клум не может пройти тест на коронавирус

Модель пожаловалась на диагностику в Калифорнии

суббота, 14 марта 2020, 10:03
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Немецкая супермодель Хайди Клум почувствовала недомогание, у нее появилась лихорадка, кашель и насморк - главные симптомы коронавируса. Но пройти тест на Covid-19 знаменитость не смогла.

Об этом она рассказала в своем Instagram Stories. По словам 46-летней модели, ей стало плохо перед началом съемок нового сезона шоу "Америка ищет таланты". Хайди решила остаться дома, чтобы не заражать коллег.

Также Клум захотела провериться на наличие коронавируса, но не смогла этого сделать из-за отсутствия тестов.

"Надеюсь, у меня всего лишь простуда. Однако с удовольствием сдала бы тест на коронавирус, но его здесь просто не делают. Я обращалась к двум разным врачам, но они не смогли помочь в этом", - пожаловалась супермодель.

Хайди призвала фанов беречь себя и оставаться дома, если почувствовали недомогание.

  • 12 марта Том Хэнкс объявил, что вместе с женой Ритой Уилсон заразился коронавирусом в Австралии. На следующий день актер рассказал, как они справляются с инфекцией.
  • Вскоре после новостей о диагнозе Твиттер наводнили тематические мемы. Фаны Тома Хэнкса пришли в недоумение, но у них нет сомнения, что вскоре актер порадует их новостями поприятнее.

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