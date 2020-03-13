Изолированы и никого не заражаем: Том Хэнкс рассказал, как они с женой переносят коронавирус

12 марта Том Хэнкс объявил, что вместе с женой Ритой Уилсон заразился коронавирусом в Австралии. Хотя 63-летний актер сразу же сказал, что их симптомы не слишком серьезные (усталость, боли в теле, озноб, небольшая температура), фанаты и друзья пары всполошились. В новом посте в Instagram Хэнкс рассказал, как они справляются с инфекцией.

Фото: @tomanks в Instagram

"Мы с Ритой хотим поблагодарить всех, кто так хорошо заботиться о нас здесь в Австралии. У нас COVID-19 и мы находимся в изоляции, поэтому не передаем его никому другому. Есть те, у кого он может вызвать очень серьезное заболевание. Мы принимаем это шаг за шагом. Есть вещи, которые все мы можем сделать, чтобы преодолеть это, следуя советам экспертов и заботясь о себе и друг о друге, разве нет? Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут", - написал Хэнкс.

"Мы так благодарны за ваши молитвы, любовь и поддержку. Это очень много значит и поддерживает нас", - добавила 63-летняя Уилсон.

Ранее сыновья супружеской пары, 42-летний Колин и 29-летний Чет, заверили, что их родители "чувствуют себя хорошо и пребывают в хорошем настроении".

"Они оба в порядке. Они не такие уж больные и не беспокоятся об этом. Очевидно, они выполняют необходимые меры предосторожности. Но я не думаю, что о чем-то стоит слишком беспокоиться", - сказал Чет Хэнкс.

В посте о коронавирусе Том Хэнкс показал перчатку, но дело не в болезни - это фишка его Инстаграма. Как признавался ранее актер, в перчатках он видит отменную метафору городского одиночества.

Вскоре после новостей о диагнозе Твиттер наводнили тематические мемы. Фаны Тома Хэнкса пришли в недоумение, но у них нет сомнения, что вскоре актер порадует их новостями поприятнее.

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