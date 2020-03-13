RU  UA

Лайм

Изолированы и никого не заражаем: Том Хэнкс рассказал, как они с женой переносят коронавирус

Актер заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 на съемках фильма в Австралии

пятница, 13 марта 2020, 10:15
читати статтю українською

12 марта Том Хэнкс объявил, что вместе с женой Ритой Уилсон заразился коронавирусом в Австралии. Хотя 63-летний актер сразу же сказал, что их симптомы не слишком серьезные (усталость, боли в теле, озноб, небольшая температура), фанаты и друзья пары всполошились. В новом посте в Instagram Хэнкс рассказал, как они справляются с инфекцией.

Фото: @tomanks в Instagram

"Мы с Ритой хотим поблагодарить всех, кто так хорошо заботиться о нас здесь в Австралии. У нас COVID-19 и мы находимся в изоляции, поэтому не передаем его никому другому. Есть те, у кого он может вызвать очень серьезное заболевание. Мы принимаем это шаг за шагом. Есть вещи, которые все мы можем сделать, чтобы преодолеть это, следуя советам экспертов и заботясь о себе и друг о друге, разве нет? Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут", - написал Хэнкс.

"Мы так благодарны за ваши молитвы, любовь и поддержку. Это очень много значит и поддерживает нас", - добавила 63-летняя Уилсон.

Ранее сыновья супружеской пары, 42-летний Колин и 29-летний Чет, заверили, что их родители "чувствуют себя хорошо и пребывают в хорошем настроении".

"Они оба в порядке. Они не такие уж больные и не беспокоятся об этом. Очевидно, они выполняют необходимые меры предосторожности. Но я не думаю, что о чем-то стоит слишком беспокоиться", - сказал Чет Хэнкс.

  • В посте о коронавирусе Том Хэнкс показал перчатку, но дело не в болезни - это фишка его Инстаграма. Как признавался ранее актер, в перчатках он видит отменную метафору городского одиночества.
  • Вскоре после новостей о диагнозе Твиттер наводнили тематические мемы. Фаны Тома Хэнкса пришли в недоумение, но у них нет сомнения, что вскоре актер порадует их новостями поприятнее.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Little Big показали трек для Евровидения: теперь танцор из их клипа - новый герой соцсетей

Российская группа Little Big представила конкурсную песню Uno и клип.

Екатерина Кухар сверкнула стройной фигурой на отдыхе в Таиланде: фото

Балерина Екатерина Кухар показала фото в купальнике и нарвалась на комплименты поклонников.

В посте о коронавирусе Том Хэнкс показал перчатку, но дело не в болезни - это фишка его Инстаграма

Как признавался ранее актер, в перчатках он видит отменную метафору городского одиночества

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: