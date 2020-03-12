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Том Хэнкс заразился коронавирусом, но фаны верят в лучшее - их мемы об актере вселяют надежду

Поклонники фильмов с Хэнксом уверены: вирус актеру точно нипочем

четверг, 12 марта 2020, 13:11
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Поклонники Тома Хэнкса узнали, что актер и его супруга заразились в Австралии короновирусом, и теперь просто не находят себе места. Блогеры верят в лучшее и желают паре скорейшего выздоровления. Хотя в позитивном финале этой истории никто не сомневается, ведь Хэнкс пережил уже два крушения самолета, выжил во Вьетнаме и на необитаемом острове (в кино разумеется). И вирус ему теперь точно нипочем.

Фото: Getty Images

О заболевании сам актер сообщил в соцсети 12 марта. Пост Хэнкса всего за несколько часов собрал более миллиона лайков и тысячи тревожных комментариев. По словам знаменитости, они с женой Ритой Уилсон сейчас находятся в Австралии, где и узнали свои диагнозы.

В свою очередь, как пишет Deadline, в Австралии Хэнкс работает над новой картиной База Лурмана об Элвисе Пресли. Актеру досталась роль менеджера звезды рок’н’ролла, полковника Тома Паркера.

Вскоре после новостей о диагнозе Твиттер наводнили тематические мемы. Фаны Тома Хэнкса пришли в недоумение, но у них нет сомнения, что вскоре актер порадует их новостями поприятнее.

"Том Хэнкс выжил в двух крушениях самолета, во Вьетнаме, прожил шесть лет на необитаемом острове и побывал на Луне, коронавирус ему не угроза"

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  • Ранее сыновья Тома Хэнкса рассказали о состоянии родителей после диагностики коронавируса. Чет и Колин Хэнксы успокоили фанатов, которые переживают за жизнь 63-летнего актера.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: Том Хэнкс

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