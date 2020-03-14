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Украинской группе вернули уникальную гитару, похищенную во время тура

История с похищением закончилась хэппи-эндом

суббота, 14 марта 2020, 14:07
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13 марта Женя Галич сообщил, что в Одессе из турового автобуса группы O.Torvald была похищена уникальная гитара. Музыканты в полицию не обращались, а предложили похитителю вернуть инструмент добровольно. И, похоже, такой прием сработал.

Вечером того же дня рокер написал в Instagram, что история закончилась хэппи-эндом. "Гитара вернулась", - написал Галич. Других подробностей он не сообщил, а лишь поблагодарил "за бдительность" одесский ночной клуб, возле которого и произошла кража, а также поклонников за "распространение".

Старый пост, в котором было сказано о похищении гитары, рокер удалил.

"Гитара уникальна. Второй такой не существует. Продать или публично играть на ней не получится. Палево. У нас есть видео с камер наблюдения. Мы видели, кто это сделал. И выясняем личность, пока без полиции. Мы разочарованы. Поверь, оно того не стоит. Есть шанс, без последствий, анонимно вернуть гитару. Понимаем, что просто ошибся", - писали музыканты.

  • Полицейским удалось вернуть певице Maruv (Анне Корсун) часть вещей, украденных в январе из ее автомобиля на одной из улиц Киева. Что же касается злоумышленника, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Украинская актриса Василина Аполлинария, которая известна зрителю по роли в комедии "Скажене весілля" сообщила, что злоумышленники ограбили ее квартиру.

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