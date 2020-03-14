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Злата Огневич кардинально сменила имидж - теперь певица похожа на подростка

Таких перемен от певицы точно никто не ожидал

суббота, 14 марта 2020, 13:09
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Украинская певица Злата Огневич продолжает экспериментировать со своей внешностью. Недавно знаменитость продемонстрировала, что стала блондинкой, а сейчас показала, что сделала стрижку каре.

Кадрами своего преображения артистка поделилась в своем Instagram. На видео Злата сидит за клавишными и исполняет новую песню, которую для нее написала Jerry Heil. Однако внимание фанов привлек совсем не трек, а новый образ певицы.

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Просмотрев ролик, поклонники певицы принялись обсуждать внешний вид Златы. Многие отметили, что с новой прической Огневич стала выглядеть будто подросток. Большинство пришли к выводу, что каре певице идет больше, нежели длинные волосы.

"Новая прическа – и Вы совсем-совсем подросток. Юная и свежая", "Новая прическа вам очень идет", "Очень классно с такой стрижкой", "Уже с каре! Очень красиво", Златик!!! Ты постриглась? Так неожиданно! Тебе очень к лицу", - пишут комментаторы.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

  • Кардинально сменила имидж и солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская. Певица предпочла длинным волосам удлиненное каре, которое не сдает позиций уже который сезон.
  • Украинская танцовщица Алена Шоптенко решилась на перемены во внешности. Хореограф распрощалась со своими длинными локонами, которые долгое время были ее визитной карточкой.

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