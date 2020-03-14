Злата Огневич кардинально сменила имидж - теперь певица похожа на подростка

Украинская певица Злата Огневич продолжает экспериментировать со своей внешностью. Недавно знаменитость продемонстрировала, что стала блондинкой, а сейчас показала, что сделала стрижку каре.

Кадрами своего преображения артистка поделилась в своем Instagram. На видео Злата сидит за клавишными и исполняет новую песню, которую для нее написала Jerry Heil. Однако внимание фанов привлек совсем не трек, а новый образ певицы.

Просмотрев ролик, поклонники певицы принялись обсуждать внешний вид Златы. Многие отметили, что с новой прической Огневич стала выглядеть будто подросток. Большинство пришли к выводу, что каре певице идет больше, нежели длинные волосы.

"Новая прическа – и Вы совсем-совсем подросток. Юная и свежая", "Новая прическа вам очень идет", "Очень классно с такой стрижкой", "Уже с каре! Очень красиво", Златик!!! Ты постриглась? Так неожиданно! Тебе очень к лицу", - пишут комментаторы.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кардинально сменила имидж и солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская. Певица предпочла длинным волосам удлиненное каре, которое не сдает позиций уже который сезон.

Украинская танцовщица Алена Шоптенко решилась на перемены во внешности. Хореограф распрощалась со своими длинными локонами, которые долгое время были ее визитной карточкой.

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