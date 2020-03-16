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Я паниковал: Дэниел Рэдклифф рассказал, почему напивался на съемках "Гарри Поттера"

Мысли о будущем и насмешки людей не давали молодому актера покоя

понедельник, 16 марта 2020, 13:56
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Дэниел Рэдклифф признался, что причиной его юношеских проблем с алкоголем стали переживания о том, как сложится жизнь после окончания франшизы "Гарри Поттер". Актер, несколько лет злоупотреблявший спиртным, рассказал об этом в эфире BBC Radio 4.

Фото: @daniel9340 в Instagram

"Поначалу я думал, что плохо, если я выйду и напьюсь. Я боялся повышенного интереса, ведь это не просто пьяный парень, это: "О, Гарри Поттер напился в баре", - вспоминает Рэдклифф. - Это вызывало у людей немного насмешливый интерес. Их это веселило. Чтобы справиться с этим, я пил больше, сильнее напивался, и так продолжалось несколько лет".

По словам Дэниела, больше всего он пил перед выходом последнего фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти", поскольку будущее казалось ему неопределенным: "Я паниковал, не знал, что делать дальше - мне было недостаточно комфортно оставаться трезвым".

"Думаю, что огромная проблема для многих людей заключается в том, что они попадают в такую ситуацию, начиная работать в 10 лет. Несколько лет они этому отдаются, а потом перестают наслаждаться этим. Они являются кормильцами для своих семей, многие люди полагаются на то, что они продолжат выполнять эту работу, и они чувствуют давление, - объяснил он. - Вы также можете просто увидеть, как люди принимают наркотики и пьют, потому что это весело, и они доступны, и это кажется хорошей идеей, и вокруг никто не говорит о последствиях".

Хотя актер не считает себя алкоголиком, он все же признает, что пьянство стало для него проблемой. После первой попытки в 2010 году, Рэдклифф полностью завязал в 2013 году. За трезвую жизнь он благодарит поддерживающую семью и друзей на съемочной площадке.

  • Ранее Дэниелу Рэдклиффу пришлось опровергнуть сообщения о том, что он заразился коронавирусом. Кричащий фэйк распространяли в соцсетях, где набрал десятки тысяч кликов.
  • Ранее Эмма Уотсон призналась, что она не замужем и счастлива. Актриса раскритиковала стереотипы о 30-летних женщинах и рассказала, что думает о семье и детях.

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