Дэниэл Рэдклифф вдруг стал "жертвой" коронавируса, хотя сам он узнал об этом из новостей

Паника из-за вспышки коронавируса порождает множество фейков, и одной из "жертв" вирусной инфекции неожиданно для себя стал Дэниэл Рэдклифф. Фальшивый аккаунт BBC в Twitter опубликовал новость о том, что звезда "Гарри Поттера" заразился COVID-19, но его представитель дал СМИ четкий ответ: "Это неправда".

Фото: @daniel9340 в Instagram

На фейк повелись многие пользователи сети, в том числе журналисты изданий New York Times и Politico. Из-за такой легковерности позже им пришлось извиняться перед своими читателями, пишет Buzzfeed.

Фото: Twitter

Фальшивому BBC было легко одурачить аудиторию: он был зарегистрирован под именем @BBCNewsTonight и использовал логотип британского вещателя. В сообщении говорилось: "У Дэниела Рэдклиффа положительный результат на коронавирус. Актер считается первым известным человеком, у которого он был публично подтвержден". Хотя на первый взгляд твит выглядел достоверным, на аккаунт было подписано всего 125 человек. После жалоб социальная сеть заблокировала нарушителя. До удаления фейка он успел набрать более 311 000 показов и 26 666 кликов.

Фото: buzzfeednews.com

Buzzfeed удалось связаться с создателями фейка, которые дурачат пользователей сети с 2016 года. Они сказали, что получали от своей деятельности прибыль, и что выбрали Рэдклиффа случайно.

"Нам нужен был кто-то знаменитый, но недостаточно известный, чтобы это не казалось невероятным. Мы [нашли] знаменитость, о которой знают люди, но у него [действительно] нет соответствующей славы. Люди любят Дэниела Рэдклиффа как звезду детства, но он не популярен в социальных сетях", - сказал изданию анонимный собеседник. Он также перечислил других знаменитостей, которых они могли "заразить" коронавирусом. В их числе - актеры Дэвид Хассельхофф, Памела Андерсон и Меган Фокс.

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