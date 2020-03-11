RU  UA

Лайм

Дэниэл Рэдклифф вдруг стал "жертвой" коронавируса, хотя сам он узнал об этом из новостей

Еще одно подтверждение, что во время вспышки COVID-19 нужно следить за информационной гигиеной и не вестись на кричащие заголовки

среда, 11 марта 2020, 18:49
читати статтю українською

Паника из-за вспышки коронавируса порождает множество фейков, и одной из "жертв" вирусной инфекции неожиданно для себя стал Дэниэл Рэдклифф. Фальшивый аккаунт BBC в Twitter опубликовал новость о том, что звезда "Гарри Поттера" заразился COVID-19, но его представитель дал СМИ четкий ответ: "Это неправда".

Фото: @daniel9340 в Instagram

На фейк повелись многие пользователи сети, в том числе журналисты изданий New York Times и Politico. Из-за такой легковерности позже им пришлось извиняться перед своими читателями, пишет Buzzfeed.

Фото: Twitter

Фальшивому BBC было легко одурачить аудиторию: он был зарегистрирован под именем @BBCNewsTonight и использовал логотип британского вещателя. В сообщении говорилось: "У Дэниела Рэдклиффа положительный результат на коронавирус. Актер считается первым известным человеком, у которого он был публично подтвержден". Хотя на первый взгляд твит выглядел достоверным, на аккаунт было подписано всего 125 человек. После жалоб социальная сеть заблокировала нарушителя. До удаления фейка он успел набрать более 311 000 показов и 26 666 кликов.

Фото: buzzfeednews.com

Buzzfeed удалось связаться с создателями фейка, которые дурачат пользователей сети с 2016 года. Они сказали, что получали от своей деятельности прибыль, и что выбрали Рэдклиффа случайно.

"Нам нужен был кто-то знаменитый, но недостаточно известный, чтобы это не казалось невероятным. Мы [нашли] знаменитость, о которой знают люди, но у него [действительно] нет соответствующей славы. Люди любят Дэниела Рэдклиффа как звезду детства, но он не популярен в социальных сетях", - сказал изданию анонимный собеседник. Он также перечислил других знаменитостей, которых они могли "заразить" коронавирусом. В их числе - актеры Дэвид Хассельхофф, Памела Андерсон и Меган Фокс.

  • Наоми Кэмпбелл переоделась в защитный костюм из-за коронавируса. Звезда боится заболеть, и ей все равно, что об этом подумают окружающие.
  • Беременной Кэти Перри и Орландо Блуму пришлось отложить свадьбу мечты из-за коронавируса. 35-летняя певица и 43-летний актер мечтали пожениться в Японии.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Харви Вайнштейну огласили приговор - какой срок получил продюсер

Харви Вайнштейн признан виновным в сексуальных преступлениях - суд приговорил его к 23 годам лишения свободы

Go-A обновили песню "Соловей", но в сети требуют вернуть оригинал - что изменилось в треке

К новой аранжировке песни Соловей приложил руку продюсер Руслан Квинта

Известная модель в коляске пристыдила Остапчука за слова об "инвалидах" - ответ был неожиданным

Модель с ограниченными возможностями Александра Кутас обратилась к Владимиру Остапчуку из-за его слов об "инвалидах".

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: