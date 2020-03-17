Актриса Ольга Куриленко ответила на расспросы фанов о ее заболевании коронавирусом

16 марта голливудская актриса Ольга Куриленко из Украины сообщила, что заразилась коронавирусом. На следующий день звезда "бондианы" написала новый пост, в котором ответила на самые популярные вопросы о заболевании.

В частности Ольга рассказала: где она подхватила COVID-19, почему находится не в больнице, где ей сделали тест на коронавирус и многое другое. В посте Куриленко также поблагодарила фанов за поддержку в это непростое время.

"Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей которые борются с жизнью. Мне сказали что если станет хуже звонит опять в скорую", - отметила актриса.

"Где я заразилась коронавирусом? Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки. Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась", - поделилась Ольга.

Куриленко также рассказала, что тест на COVID-19 она прошла в больнице, куда ее привезли с высокой температурой. Процедура очень проста - взяли мазок в горле.

Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

12 марта Том Хэнкс объявил, что вместе с женой Ритой Уилсон заразился коронавирусом в Австралии. На следующий день актер рассказал, как они справляются с инфекцией.

Позже еще два знаменитых актера сообщили о заражении коронавирусом - ими стали исполнитель роли Тормунда в сериале "Игра престолов" Кристофер Хивью и звезда "Мстителей" Идрис Эльба.

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