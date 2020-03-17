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Алла Костромичева не смогла вернуться в Украину до закрытия границ и попросила о помощи

Супермодель не успела добраться домой из-за отмены стыковочного рейса

вторник, 17 марта 2020, 16:10
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Украинская модель, ведущая реалити "Топ-модель по-украински" на Новом канале Алла Костромичева не может прилететь домой из Германии.

Супермодель пыталась добраться в Киев из Нью-Йорка, но ее стыковочный рейс отменили как раз за несколько часов до того, как Украина закрыла воздушное пространство.

"Куча рейсов, которые должны были прилететь в Украину до полуночи 17 марта (именно в полночь страна закрыла границы, – прим. ред.), так и не вылетели, - жалуется Алла. - Наш рейс отменили, и мы застряли в Мюнхене. Украина закрыла воздушное пространство, а в Германии введено чрезвычайное положение, закрываются все отели. Людям, у которых была всего лишь одна ночь, чтобы добраться домой, завтра уже некуда идти".

По словам Костромичевой, они выполнили все обязательства по въезду в страну до полуночи, однако рейс отменили в то время, когда Украина еще разрешала полеты. "Теперь мы остались на улице с чемоданами", - пожаловалась модель.

Ведущей удалось напрямую связаться с консулом.

"Списки "застрявших" уже отправили в Украину. Со своей стороны в Мюнхене сделали все, что могли, - говорит Алла. - Теперь нужно, чтобы в Киеве кто-то принял решение об отправке за нами самолета, вот и все".

Костромичева обратилась к украинским властям с просьбой разобраться в сложившийся ситуации. В свою очередь модель обязуется "отсидеть две недели на карантине и выполнить все условия".

  • Украинская модель Катя Куличенко, участница проекта "Топ-модель по-украински", стала заложницей эпидемии коронавируса в Италии. Из-за всеобщей паники девушка практически лишилась работы в Милане, живет в долг и не может улететь домой.
  • 11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля.

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