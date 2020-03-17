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Джаред Лето вышел из двухнедельной медитации и ахнул от новостей - где вся гречка и туалетная бумага?

Последние 12 дней актер и певец провел без связи с внешним миром

вторник, 17 марта 2020, 12:48
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Музыкант и актер Джаред Лето в начале марта отправился в пустыню, где провел 12 дней в полной изоляции. И нет, дело не в коронавирусе. Об эпидемии он как раз ничего и не знал, ведь почти две недели занимался медитацией, не имея при себе ни телефона, ни компьютера, ни каких-либо других средств связи с внешним миром.

Вернувшись домой, фронтмен 30 Seconds To Mars буквально ахнул от новостей - вокруг эпидемия, карантин и бешеный спрос на туалетную бумагу. Как отметил Лето на личной странице в Инстаграм, это уже совершенно другая реальность, где страны закрывают границы, а люди больше не жмут друг другу руки.

"Вошел вчера в кардинально другой мир. Просто космос. Получаю сообщения от друзей и родных со всего мира, втягиваюсь помалу. Надеюсь, вы там в порядке", - написал он.

В своем посте Лето также пожелал фолловерам здоровья и призвал лишний раз не выходить из дома.

  • Тем временем актер Том Хэнкс и его супруга после диагностики коронавируса вышли из больницы, в которой находились в изоляции. Лечение пара продолжит в домашних условиях.
  • В Украине с симптомами, похожими на Covid-19, госпитализировали Валерия Харчишина, лидера группы "Друга Ріка".

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