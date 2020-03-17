Том Хэнкс и его жена вышли из больницы после диагностики коронавируса

Через 5 дней после объявления о диагностике коронавируса Том Хэнкс и Рита Уилсон покинули больницу. Пара идет на поправку, и свой карантин продолжит в арендованном доме. Об этом изданию Page Six рассказал представитель актера.

Фото: @tomhanks в Instagram

11 марта супруги объявили о своем диагнозе в социальных сетях. "Мы с Ритой здесь, в Австралии. Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто простудились, у нас появились боли в теле. У Риты был озноб, который приходил и уходил. Небольшая температура тоже. Чтобы играть по правилам, как сейчас принято в мире, мы прошли тестирование на коронавирус, и результаты оказались положительными", - написал звезда "Форреста Гампа".

До понедельника 63-летние Хэнкс и Уилсон были изолированы и помещены в карантин в австралийской больнице. В Instagram актер делился новостями о своем состоянии и поблагодарил всех за заботу. Дети звездной пары также подтвердили, что их родители в порядке.

"Мои родители получают отличную помощь в Австралии и чувствуют себя хорошо (и в хорошем настроении), учитывая обстоятельства", - написал 42-летний актер Колин Хэнкс в Twitter.

Еще больше знаменитых людей рассказывают, что у них подтвердился Covid-19. Теперь диагноз подтвердился у актеров "Игры престолов" и "Мстителей".

Также Covid-19 подхватила голливудская актриса Ольга Куриленко, уроженка Украины. Звезда "бондианы" рассказала фолловерам в Инстаграм о том, что с недавнего времени находится в изоляции.

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