Валерия Харчишина госпитализировали после поездки в Италию: что известно

Украинский музыкант Валерий Харчишин, лидер рок-группы "Друга Ріка", был госпитализирован с подозрением на коронавирус. После поездки в Италию певец почувствовал недомогание - у него появился сухой кашель, температура и другие симптомы COVID-19.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook. В больницу Валерий попал еще в пятницу, 13 марта, но рассказать об этом решил только сейчас.

Фото: facebook.com/Valeriy Kharchyshyn

"Я один из тех, кто оказался в группе риска, вернувшись из Италии в период вспышки эпидемии и впоследствии почувствовал все симптомы вируса, описанного в анамнезе COVID-19. Соответственно, посоветовавшись со страховой, было рекомендовало обратиться в "скорую", - пишет музыкант.

"Обследование и госпитализация является вынужденными, а не обязательным шагом и стала для меня единственной опцией, потому что в "багажнике" сухой кашель, одышка, температура, высокое давление, контакты с потенциально зараженными в итальянской больнице, посещенные аэропорты в Милане, Риме, Турине, Праге и путешествие за рулем из Ломбардии до Лигурии остановками в людных местах. Опять же, путешествие - не для развлечения", - отметил Харчишин.

Музыканта отвезли в больницу в Белой Церкви и поместили в инфекционное отделение. В воскресенье ему сделали тест на коронавирус, который, к счастью, оказался отрицательным.

Медики диагностировали у Валерия одностороннюю пневмонию и отправили назад в Киев. Сейчас Харчишин проходит лечение в одной их частных клиник столицы.

В конце поста музыкант поспешил успокоить украинцев. "Во время моего трехдневного пребывания в Белой Церкви, ни одного нового "больного" на первый этаж предназначенной больницы, не привезли. Он был полностью пустой, - заверил Харчишин. - Пожалуйста, не теряйте ума, но придерживайтесь банальных средств гигиены и самокарантина, вместо того чтобы бегать по магазинам, уничтожая годовые запасы масок, экспресс-тестов, гречихи, батареек и туалетной бумаги".

Украинская телеведущая Катя Осадчая призвала украинцев не повторять ошибок жителей Италии, которые несерьезно отнеслись к эпидемии коронавируса, а начинать заботиться о своем здоровье уже сейчас.

Ранее украинские знаменитости снялись в ролике МОЗ о противостоянии коронавирусу. Звезды своим примером призывают соблюдать простые правила, которые помогают уменьшить риски инфицирования.

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