Украинская певица вышла замуж за известного комика - первое фото с тайной свадьбы

Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Настя Кочетова), которая в прошлом выступала под псевдонимом Эрика, вышла замуж за своего возлюбленного - актера, капитана команды КВН "Одесские мансы" Сергея Середу.

Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram. Девушка опубликовала фото со свадьбы, а также выпустила клип-признание, где показаны кадры с церемонии.

"Это случилось - теперь мы женаты! Счастью нет предела", - поделилась эмоциями певица. Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган (Таиланд) в режиме полной секретности.

"Мы решили скрыться ото всех и сбежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу", – рассказала MamaRika.

Для торжества Настя выбрала лаконичное кружевное платье, а Сергей нарядился в светлый костюм, под который предпочел не надевать рубашку.

Напомним, MamaRika принимала участие в украинском вокальном шоу "Фабрика звезд-3" под руководством продюсера и композитора Константина Меладзе, где заняла шестое место. На проекте певица встречалась с латвийским певцом Стасом Шуринсом.

С Середой певица состоит в отношениях около четырех лет, а в январе 2018 года пара сообщила о помолвке. MamaRika опубликовала фото, на котором запечатлена ее рука с кольцом на безымянном пальце правой руки.

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