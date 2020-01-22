Невеста Никиты Добрынина поделилась подробностями предстоящей свадьбы: торжество планируют не в Украине

Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин сделал предложение руки и сердца победительнице проекта Даше Квитковой. Девушка ответила согласием и уже раскрыла первые детали предстоящего торжества.

Так, на своей странице в Instagram Даша написала пост, в котором призналась, что они с Никитой мечтают провести свадьбу в Италии. Публикацию девушка сопроводила романтическим фото с любимым, сделанным на Бали.

"Сейчас мы просчитываем наши возможности (наши, а не только возможности Никиты) и думаем как и где (в идеале, нам бы хотелось в Италии) устроить свадьбу. Не выпрыгивать из своих штанов, не залезать в кредиты и не понтоваться. Хочется что-то милое, семейное и уютное", - поделилась Квиткова.

Отметим, что для 32-летнего Никиты это будет второй брак, а вот 21-летняя Даша Квиткова под венец пойдет впервые.

С первой супругой Добрынин прожил четыре года. По словам телеведущего, их расставание было обоюдным желанием. "Мы просто осознали, что движемся в разных темпах, у нас были принципиальные разногласия во взглядах на мою профессию, в понимании того, куда нам дальше развиваться", - рассказывал ранее Никита.

Никита Добрынин - ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское Радио Украина", а также работает главным редактор мужского журнала XXL (Украина).

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Организаторы проекта "Холостяк" на канале СТБ раскрыли первые подробности 10 сезона шоу. Так, уже известно, что главным героем романтического реалити стал пилот.

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