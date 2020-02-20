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Молодая невеста Виктора Павлика показала еще одно свадебное платье - и оно с очень глубоким декольте

Екатерина уже вовсю погрузилась в свадебные хлопоты

четверг, 20 февраля 2020, 10:23
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Екатерина Репяхова уже вовсю готовится к свадьбе со своим избранником - народным артистом Украины Виктором Павликом. Выбор свадебного платья идет полным ходом, чем девушка поделилась с подписчиками в Instagram.

Возлюбленная певца опубликовала фото, на котором позирует в роскошном кружевном платье с очень глубоким декольте. "Неужели, я невеста", - поделилась эмоциями Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Девушка призналась, что примерила несколько свадебных платьев, прежде чем определиться с "тем самым". Правда, тот наряд, который она выбрала для торжества, Катя показывать не стала.

"Свое свадебное платье я держу в тайне. А это просто один из вариантов", - ответила девушка на вопрос подписчицы о том, ее ли это платье.

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