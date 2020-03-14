Коронавирус - опасен: Катя Осадчая призвала украинцев серьезно отнестись к эпидемии

Украинская телеведущая Катя Осадчая призвала украинцев не повторять ошибок жителей Италии, которые несерьезно отнеслись к эпидемии коронавируса, а начинать заботиться о своем здоровье уже сейчас.
Знаменитость записала видеообращение, в котором рассказала о простых способах профилактики. "Мойте руки, старайтесь не касаться дверных ручек, кнопок и т.д, вирус на металлических поверхностях живет то ли не дольше всего, до 12 часов. Обращайте внимание, чего вы касаетесь и дезинфицируйте руки. Коронавирус - опасен, поэтому лучше делать максимум для вашей безопасности", - отметила Осадчая.
Телеведущая также посоветовала ограничить круг общения. "Да, все мы работаем, но после работы лучше поехать домой. Не идти в заведения, не общаться с друзьями, лучше сейчас это сделать через мессенджеры или интернет", - призвала Екатерина. В конце своего обращения Осадчая пожелала всем здоровья.
В комментариях под постом телеведущую поддержали много украинцев, в том числе и те, кто сейчас проживает в Италии.
"Катя, вы на 100% правы. Я сейчас проживаю в Италии, недалеко Рима. Все к коронавирусу относились и вправду не всерьез, после работы и на выходных гуляли, по барам сидели. Только когда началась серьезная проблема, только тогда уже начали переживать", - написала пользователь под ником oksana_khortyk.
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