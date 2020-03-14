RU  UA

Лайм

Коронавирус - опасен: Катя Осадчая призвала украинцев серьезно отнестись к эпидемии

Телеведущая высказалась о коронавирусе

суббота, 14 марта 2020, 17:51
читати статтю українською

Украинская телеведущая Катя Осадчая призвала украинцев не повторять ошибок жителей Италии, которые несерьезно отнеслись к эпидемии коронавируса, а начинать заботиться о своем здоровье уже сейчас.

Знаменитость записала видеообращение, в котором рассказала о простых способах профилактики. "Мойте руки, старайтесь не касаться дверных ручек, кнопок и т.д, вирус на металлических поверхностях живет то ли не дольше всего, до 12 часов. Обращайте внимание, чего вы касаетесь и дезинфицируйте руки. Коронавирус - опасен, поэтому лучше делать максимум для вашей безопасности", - отметила Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведущая также посоветовала ограничить круг общения. "Да, все мы работаем, но после работы лучше поехать домой. Не идти в заведения, не общаться с друзьями, лучше сейчас это сделать через мессенджеры или интернет", - призвала Екатерина. В конце своего обращения Осадчая пожелала всем здоровья.

В комментариях под постом телеведущую поддержали много украинцев, в том числе и те, кто сейчас проживает в Италии.

"Катя, вы на 100% правы. Я сейчас проживаю в Италии, недалеко Рима. Все к коронавирусу относились и вправду не всерьез, после работы и на выходных гуляли, по барам сидели. Только когда началась серьезная проблема, только тогда уже начали переживать", - написала пользователь под ником oksana_khortyk.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Леся Никитюк снялась топлес, и это лучшее фото телеведущей

Украинская телеведущая Леся Никитюк снялась в пикантной фотосессии, и несколько снимков показала в Instagram.

Украинской группе вернули уникальную гитару, похищенную во время тура

Женя Галич сообщил, что им вернули гитару, которую похитили в Одессе.

Злата Огневич кардинально сменила имидж - теперь певица похожа на подростка

Украинская певица Злата Огневич обрезала длинные волосы, сделав короткое каре.

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: