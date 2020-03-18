18-летняя Билли Айлиш обратилась к фанатам с очень взрослым посланием по поводу коронавируса

Билли Айлиш и большинство ее поклонников находятся в возрастной группе, которая редко сталкивается с осложнениями коронавирусной инфекции, но сознательности 18-летней певицы могли бы поучиться многие взрослые. В своем Instagram юная звезда призвала фанатов не паниковать, но и не быть беспечными.

Фото: @billieeilish в Instagram

"Сейчас это действительно большая проблема, и это не шутка, - сказала Билли. - Из-за того, что многие из нас не видели этого своими глазами - что [вирус] делает и на кого он влияет - трудно понять, что это реально. Но это действительно реально, и я видела, что много молодых людей в мире ходят в клубы, на пляж, или просто гуляют, тусуются. Это действительно безответственно".

В Instagram-историях певица призналась, что когда впервые узнала о коронавирусе, отнеслась к нему не слишком серьезно, но вскоре поняла, что изоляция во время эпидемии - ответственность не только за себя, но и за более слабых людей вокруг. Также Билли призвала всех оставаться в безопасности и мыслить рационально.

"Не паникуйте, запасов достаточно - не копите ерунду", - подчеркнула она.

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