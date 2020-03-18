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18-летняя Билли Айлиш обратилась к фанатам с очень взрослым посланием по поводу коронавируса

Певица призвала не паниковать и не сметать с прилавков все подряд

среда, 18 марта 2020, 13:48
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Билли Айлиш и большинство ее поклонников находятся в возрастной группе, которая редко сталкивается с осложнениями коронавирусной инфекции, но сознательности 18-летней певицы могли бы поучиться многие взрослые. В своем Instagram юная звезда призвала фанатов не паниковать, но и не быть беспечными.

Фото: @billieeilish в Instagram

"Сейчас это действительно большая проблема, и это не шутка, - сказала Билли. - Из-за того, что многие из нас не видели этого своими глазами - что [вирус] делает и на кого он влияет - трудно понять, что это реально. Но это действительно реально, и я видела, что много молодых людей в мире ходят в клубы, на пляж, или просто гуляют, тусуются. Это действительно безответственно".

В Instagram-историях певица призналась, что когда впервые узнала о коронавирусе, отнеслась к нему не слишком серьезно, но вскоре поняла, что изоляция во время эпидемии - ответственность не только за себя, но и за более слабых людей вокруг. Также Билли призвала всех оставаться в безопасности и мыслить рационально.

"Не паникуйте, запасов достаточно - не копите ерунду", - подчеркнула она.

  • Леди Гага и Дуэйн Джонсон, Шварценеггер, его ослик и лошадка призвали фанов соблюдать карантин. Вот, что они говорят об эпидемии коронавируса.
  • Ранее украинские знаменитости снялись в ролике МОЗ о противостоянии коронавирусу. Звезды своим примером призывают соблюдать простые правила, которые помогают уменьшить риски инфицирования.

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