Леди Гага и Дуэйн Джонсон, Шварценеггер, его ослик и лошадка призвали фанов соблюдать карантин

Чтобы остановить распространение коронавируса COVID-10, страны мира одна за другой ограничивают общественную жизнь. Правительства приостанавливают международное авиасообщение, запрещают массовые собрания и закрывают развлекательные учреждения, а знаменитости через социальные сети призывают людей оставаться дома. Вот, что думаю о карантине звезды кино, музыки и спорта.

Леди Гага: "Не тусуйтесь со стариками"

"Я разговаривала с некоторыми врачами и учеными. Сейчас это непросто для всех, но самое доброе и полезное, что мы можем сделать, - это самоизолироваться, а не тусоваться с людьми старше 65 лет и в больших группах, - написала певица. - Хотела бы я видеть своих родителей и бабушек прямо сейчас, но гораздо безопаснее этого не делать, чтобы не заразить их. Я зависаю дома со своими собаками. Я люблю тебя, мир, мы все переживем это".

Фото: @ladygaga в Instagram

Арнольд Шварценеггер, его пони Лулу и ослик Виски: "Игнорируйте идиотов"

"Оставайтесь дома как можно дольше. Слушайте экспертов, игнорируйте идиотов. Мы пройдем через это вместе, - пообещал звезда "Терминатора". - Важно оставаться дома… особенно тем, кому 72 года. Поэтому мы остаемся дома и едим здесь, верно? Мы не выходим на улицу, мы не ходим в рестораны, мы здесь больше ничего такого не делаем. Мы просто едим. Мы вместе хорошо проводим время. Намного веселее, чем выходить на улицу. Нет больше ресторанов, забудьте все это. Общественные собрания, рестораны, все эти спортзалы - за окном. Мы остаемся дома!"

Фото: @schwarzenegger в Instagram

Дуэйн Джонсон: "Первым делом - семья, работа - потом"

"Надо защищать наших детей, супругов, близких и стариков, - считает "Скала". - Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и оценивать ее, чтобы принимать лучшие решения, прежде всего, для наших семей, а затем и для наших предприятий. Мы - устойчивая нация, которая в конечном итоге всегда будет работать вместе, чтобы преодолеть любые трудности, стоящие перед нами. Наша страна выполнит свою работу, как и весь остальной мир. Все, пожалуйста, будьте здоровы, бдительны, в безопасности и давайте защищать друг друга".

Фото: @therock в Instagram

Джастин Бибер: "Не распространяйте болезнь"

"Вы можете иметь это и не знать об этом… Не распространяйте болезнь. Оставайтесь дома так долго, как только можете. Не собирайтесь группами. Не ходите в бары, в клубы, в рестораны. Часто мойте свои руки, - попросил 25-летний певец. - Держитесь на расстоянии двух метров друг от друга. Самоизолируйтесь, если чувствуете себя больными. Это касается не только вас, но и нас. Всех нас. Люблю вас ребята. Но если вы заботитесь о своих родителях, бабушке с дедушкой или о других людях, которым можете навредить, пожалуйста, будьте осторожны. Благодарю".

Фото: @justinbieber в Instagram

Дэвид Бекхэм: "Слушайте советы экспертов"

"В такие времена нам напоминают о вещах, которые действительно важны в жизни. Наше здоровье, наши близкие и забота о тех, кто в наших общинах нуждается в поддержке. В эти моменты спорт отходит на второй план. Мы все должны прислушиваться к советам экспертов и поступать правильно. Будьте в безопасности и берегите себя и свои семьи", - написал футболист и отец четверых детей.

Фото: @davidbeckham в Instagram

Криштиану Роналду: "Защищайте человеческие жизни"

"Я говорю с вами не как футболист, а как сын, отец, человек, которого волнуют последние события, влияющие на мир, - написал португальский бомбардир. - Защита человеческой жизни должна быть выше любых других интересов. Очень важно прислушиваться к советам ВОЗ и правительства, чтобы преодолеть эту ситуацию. Мои мысли с теми, кто потерял близких людей, моя солидарность с теми, кто борется с вирусом, как мой товарищ по команде Даниеле Ругани, и моя постоянная поддержка с замечательными специалистами в области здравоохранения, которые рискуют своей жизнью, чтобы помочь спасти других".

Фото: @cristiano в Instagram

Лионель Месси: "Побудьте с близкими"

"Это сложные дни для всех. Здоровье всегда должно быть на первом месте. Это исключительный момент, и вы должны следовать указаниям как организаций здравоохранения, так и государственных органов. Только так мы можем эффективно бороться с этим, - написал аргентинский нападающий. - Это время, чтобы быть ответственными и оставаться дома. Также оно идеально подходит, чтобы побыть вместе с близкими. Обнимаю и надеюсь, что мы сможем исправить эту ситуацию как можно скорее".

Фото: @leomessi в Instagram

Ариана Гранде: "Не будьте эгоистами"

"Я продолжаю слышать удивительное количество людей, которые делают такие заявления, как: "Это не имеет большого значения / У нас все будет хорошо / Нам все еще нужно заниматься повседневной жизнью". Это действительно поражает меня, - высказалась певица в Twitter. - Я понимаю, если вы так себя чувствовали несколько недель назад, но, пожалуйста, прочитайте о том, что происходит, не закрывайте глаза. Невероятно опасно и эгоистично воспринимать эту ситуацию с легкостью: "У нас все будет хорошо, потому что мы молоды", подвергая людей, которые не молоды и / или здоровы, большой опасности. Вы звучите глупо и привилегированно, и вам нужно больше заботиться о других".

Фото: @arianagrande в Instagram

Ранее украинские знаменитости снялись в ролике МОЗ о противостоянии коронавирусу. Звезды своим примером призывают соблюдать простые правила, которые помогают уменьшить риски инфицирования.

На новость о карантине в Украине отреагировали некоторые украинские знаменитости. Джамала призвала сограждан не паниковать из-за эпидемии коронавируса, а певец Виталий Козловский закупился гречкой.

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