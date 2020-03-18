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Умерла известный украинский дизайнер - она одевала звезд шоу-бизнеса

Женщина вела борьбу с раком, но болезнь оказалась коварнее

среда, 18 марта 2020, 16:36
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В среду, 18 марта, ушла из жизни украинский дизайнер Натэлла Надеждина, владелица бренда NADEZDINA, у которой одевались звезды шоу-бизнеса.

Об этом сказано на официальной странице бренда в Facebook. Известно, что женщина скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием. "Сегодня она ушла... Боролась изо всех сил, но болезнь оказалась сильнее и победила", - говорится в посте.

"Она была невероятной - сильной, трудолюбивой и очень талантливой. Дарила миру красоту и любовь, вкладывала свою душу в каждый стежок, каждую складочку на созданных ею платьях. Она шила платья, которые лечили, меняли судьбы, вселяли уверенность, украшали и радовали, путешествовали по миру и были символом женственности. Она одевала всех девочек в счастье!", - отметили коллеги дизайнера.

Коллеги и друзья Нателлы скорбят в соцсетях и выражают соболезнования родным и близким.

"Ушла .. сегодня утром .. вернулась домой ... Теперь буду смотреть на небеса и выглядывать тебя .. скучать ... спасибо, что была в моей жизни, еще встретимся ...Ты всегда в моем сердце .. люблю", - написала продюсер Алена Мозговая.

  • Украинская актриса Руслана Писанка рассказала, что от ракаумер ее младший брат. Трагедия произошла еще в 2012 году, но ей до сих пор больно об этом говорить. Именно поэтому Писанка и не рассказывала ранее о горе в семье.
  • Победитель первого сезона вокального шоу "Голос країни" Иван Ганзера рассказал о смерти мамы. Женщина несколько лет вела борьбу с онкологией, но болезнь оказалась коварнее.

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