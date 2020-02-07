Спасти так и не смогли: победитель шоу "Голос країни" рассказал о семейной утрате

Украинский певец, победитель первого сезона вокального шоу "Голос країни" Иван Ганзера, который недавно попал в ДТП, рассказал о смерти мамы. Женщина несколько лет вела борьбу с онкологией, но болезнь оказалась коварнее.

Болью потери вокалист поделился с журналистами программы "Життя відомих людей". По словам певца, мама очень много сделала для того, чтобы он стал успешным артистом.

"Так случилось, что на "Голосі країни" все видели папу, но на самом деле мама очень много сделала для того, чтобы я, собственно, сейчас был тем, кем я есть сейчас", - рассказал Иван.

Страшную болезнь маме певца диагностировали в 2015 году. Ганзера хватался за любую возможность заработать на лечение родного человека, обращался к неравнодушным в соцсетях. Кроме того, семья артиста продала семейный автомобиль, который Иван подарил отцу после победы в вокальном шоу.

"Мы продали машину, продали дом, ну а маму, к сожалению, мы спасти так и не смогли. К сожалению, у Бога мы смогли купить только год ее жизни. Она перенесла очень тяжелую операцию, очень дорогую операцию. Но, к сожалению, она умерла", - поделился Ганзера.

Напомним, что Иван Ганзера приехал в Киев из Харьковской области. У певца проблемы со зрением вследствие родовой травмы.

В 2011 году вокалист принял участие в шоу "Голос країни" и стал его победителем. В финальной песенной дуэли он обошел Тоню Матвиенко и в качестве победителя подписал контракт с музыкальной студией. Артист выпустил два альбома и входит в топ-5 певцов, которые выступают в зоне боевых действий, за что Ганзера даже получил специальный знак отличия от украинской армии.

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