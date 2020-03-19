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Бритни Спирс попросила троллей не травить ее за одинаковые фото в купальнике

Серию похожих снимков Бритни жестко высмеяли в сети

четверг, 19 марта 2020, 18:24
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Бритни Спирс обратилась к недоброжелателям, которые засыпают ее снимки в Instagram негативными комментариями. Недавно 38-летняя певица опубликовала серию похожих фотографий в белом купальнике на красном фоне, чем вызвала море непрошенной критики.

Фото: @britneyspears в Instagram

"В сети я читала, что люди много критикуют мои посты. Пишут, что я опубликовала 15 одинаковых фото на том же красном фоне, в том же белом купальнике. Мне действительно нравились мои посты… и я хотела поделиться ими со всеми вами! У меня никогда раньше не было белого купальника, и мне действительно понравился красный фон! - оправдывается Бритни. - Чтение всех этих грубых комментариев действительно обижает… вы не должны говорить таких грубых вещей людям, которых не знаете… это на самом деле приводит к буллингу! В тяжелые времена, которые мы сейчас переживаем, мы должны учиться быть добрыми друг к другу".

Со 2 по 5 марта Спирс опубликовала серию похожих фото, которые стали предметом шуток среди ее фанатов. "Королева одной и той же фотографии!" - писали они. - "Действительно ли Бритни ведет эту страницу?", "Бритни Спирс изобрела постинг одной и той же картинки в течение 10 дней".

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