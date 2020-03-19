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Еще одна актриса "Игры престолов" рассказала о заболевании коронавирусом

Репетиции и шоу отменены, актриса в изоляции и соблюдает постельный режим

четверг, 19 марта 2020, 11:59
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Британская актриса Индира Варма, сыгравшая в сериале "Игра престолов" Элларию Сэнд, рассказала подписчикам в Инстаграм о заболевании коронавирусом.

Актриса решила быть немногословной и лишь отметила, что прикована к постели. Репетиции постановки "Чайка" по пьесе Антона Чехова, в которой вместе с Вармой участвует Эмилия Кларк, приостановлены.

"Так жаль, что наши и многие другие шоу по всему миру затмила пандемия Covid-19, - написала она под снимком со своими коллегами. - Мы надеемся скоро вернуться и призываем вас всех (и правительство) поддержать нас, когда мы это сделаем. Феникс / Чайка восстанет из пепла. Я с этим в постели, и приятного в этом мало. Берегите себя и заботьтесь о близких".

Индира Варма в сериале "Игра престолов"Фото: highlighthollywood.com

Фолловеры Вармы выразили актрисе сочувствия и пожелали скорейшего выздоровления. Для поклонников сериала "Игра престолов" эта новость стала вдвойне удручающей, ведь на этой же неделе они узнали о коронавирусе и у Кристофера Хивью.

  • Ранее о позитивном тесте на Covid-19 рассказал и актер Идрис Эльба. Звезда "Мстителей" поделился страхами после диагностики коронавируса, так как с детства болеет астмой.

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