Актер Идрис Эльба поделился страхами после диагностики коронавируса

16 марта Идрис Эльба сообщил о положительном результате теста на коронавирус. На следующий день в прямой трансляции на Periscope актер признался, что хотя инфекция протекает у него бессимптомно, он беспокоится о своей бронхиальной астме, которая может ухудшиться.

Фото: @idriselba в Instagram

"Прошли эти безумные сутки. Вчера все было и плохо, и хорошо. Плохо, потому что мой тест оказался положительным. Хорошо, потому что это повлекло за собой много разговоров. Думаю, это стало намного более реальным для некоторых людей. Для меня и моей семьи так точно. Прямо сейчас я чувствую себя хорошо. Проснулся утром без каких-либо симптомов. Меряю температуру два раза в день и чувствую себя хорошо, - сказал 47-летний актер. - Конечно, я волнуюсь. Меня беспокоит астма и то, как [вирус] может очень быстро осложнить ситуацию. Я очень беспокоюсь о том, что происходит в мире, если честно. Я очень беспокоюсь о том, как мы справимся с этим".

Также звезда фильмов "Мстители" и "Тор" рассказал, что его 30-летняя жена Сабрина находится с ним в карантине.

"У Сабрины все хорошо, сегодня ей наконец-то удалось пройти тест. В целом она в порядке. Нервничает, конечно. Волнуется, - сказал Эльба. - Просто для пояснения, Сабрина хотела быть со мной. Сколько бы мы не говорили о том, чтобы она ко мне не приходила, она все равно это сделала. Она хотела. Я люблю ее еще больше за это, и я бы сделал то же самое для нее. Кто я, чтобы отказаться от поддержки моей жены? Как бы я ни хотел, чтобы она была в безопасности, мы оценили этот риск и решили быть вместе".

Том Хэнкс рассказал о симптомах коронавируса и жизни в изоляции 11 марта. 63-летнему актеру и его жене диагностировали COVID-19.

Также Covid-19 подхватила голливудская актриса Ольга Куриленко, уроженка Украины. Звезда "бондианы" рассказала фолловерам в Инстаграм о том, что с недавнего времени находится в изоляции.

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