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Это очень страшно: Маша Ефросинина рассказала о своей главной фобии

Ведущая вспомнила, как однажды даже потеряла сознание

четверг, 19 марта 2020, 11:12
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Украинская телеведущая Маша Ефросинина приняла участие в шоу "СуперИнтуиция" на Новом Канале, где рассказала о своей главной фобии. Знаменитость не переносит насекомых, и это не просто страх, а паническая боязнь, которая запросто может привести к потере сознания.

Вспомнить о своих страхах Ефросинину заставил незнакомец на шоу, который оказался коллекционером насекомых и показал в эфире лишь малую часть своей коллекции. Всего букашек, жучков и паучков у него около тысячи.

"Я терпеть не могу насекомых, – призналась Ефросинина. – Все, что ползает, с клешнями – это очень страшно. У меня инсектофобия. Помню, как на съемки одного из проектов привели такого же маленького мальчика. В руках у него была большая папка. Совсем неожиданно он ее развернул, а там – целая коллекция насекомых. Я – хлоп, и в обморок".

За победу на проекте с Машей боролся ее бывший коллега, ведущий Юрий Горбунов. Признания Ефросининой заставили его удивиться.

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