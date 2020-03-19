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У члена королевской семьи диагностировали коронавирус

Принц Альбер II стал первым главой государства с этим диагнозом

четверг, 19 марта 2020, 19:05
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62-летний принц Монако Альбер II заразился коронавирусом Covid-19, пишет издание People. Во дворце заявили, что состояние здоровья отца 5-летних близнецов не вызывает беспокойства.

За принцем Альбером внимательно следит его лечащий врач и специалисты из Больницы принцессы Грейс. Он соблюдает строгий карантин в личных апартаментах и остается на связи со офисом.

Первой монаршей особой, у которой был подтвержден коронавирус, стал Карл фон Габсбург, эрцгерцог Австрии. 59-летний внук последнего австрийского императора Карла I пожаловался на симптомы инфекции более недели назад.

"Это досадно, но я в порядке. Это не Черная чума, - сказал фон Габсбург. - Я думал, что это обычный грипп. Когда мне позвонил друг, у которого на конгрессе в Швейцарии диагностировали коронавирус, я тоже проверился".

  • 93-летняя королева Елизавета находится в группе риска тяжелого течения коронавирусной инфекции, и врачи посоветовали ей перебраться из Лондона в Виндзорский замок.
  • Принц Гарри и Меган поделились обнадеживающим посланием о коронавирусе, но соцсети их не поняли. Вдохновляющую речь пары многие восприняли в штыки.

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