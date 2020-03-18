После консультации с врачами 93-летняя Елизавета II скрылась от коронавируса в замке

В связи с эпидемией коронавируса Елизавета II покинула Лондон и направилась в Виндзорский замок - резиденцию, которая уже более 900 лет является незыблемым символом монархии и пристанищем королей. Издание TIME сообщает, что 93-летняя королева согласилась на эту меру предосторожности после консультации с врачами и правительством.

Кроме переезда из Букингемского дворца, решено было отменить или отложить ближайшие публичные мероприятия с большим количеством людей. При этом Елизавета продолжит встречаться с людьми один на один, включая ее еженедельную аудиенцию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Пожилые люди находятся в группе риска осложнений коронавирусной инфекции, и королеве, как и другим людям старше 70 лет, рекомендовали избегать ненужных контактов в течение 12 недель. В связи с этим крупные королевские события, включая празднование окончания Второй мировой войны в Европе и государственный визит императора Японии, могут быть отменены.

Принц Гарри и Меган завершила последнее королевское турне без 10-месячного сына Арчи. Их обвинили в обиде на королеву, но во всем виноват коронавирус.

Джаред Лето вышел из двухнедельной медитации и ахнул от новостей. Последние 12 дней актер и певец провел без связи с внешним миром, и ничего не знал об эпидемии коронавируса.

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