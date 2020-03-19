RU  UA

Лайм

Принц Гарри и Меган поделились обнадеживающим посланием о коронавирусе, но соцсети их не поняли

Пара опубликовала вдохновляющую речь, которую пользователи сети восприняли в штыки

четверг, 19 марта 2020, 17:29
читати статтю українською

В связи с эпидемией коронавируса многие люди испытывают повышенную тревожность, и чтобы немного снизить градус паники, принц Гарри и Меган Маркл поделились в Instagram оптимистичным посланием.

"Сейчас, больше чем когда-либо, мы нуждаемся друг в друге. Мы нужны друг другу для правды, для поддержки, для того, чтобы чувствовать себя менее одинокими в это пугающее время, - написали герцог и герцогиня Сассекские, готовые оставить королевские обязанности 31 марта. - В мире так много людей, которые сейчас нуждаются в поддержке, которые безустанно работают за кулисами, на передовой и дома, чтобы дать кризису достойный ответ".

Фото: @sussexroyal в Instagram

Гарри и Меган призвали в ближайшие недели относиться друг к другу с состраданием, сочувствием и добротой, а также напомнили о том, что делиться следует только достоверной информацией и фактами от проверенных экспертов.

"Мы все в одной лодке, и, как глобальное сообщество, можем поддерживать друг друга в этом процессе - создать цифровую среду, которая будет безопасной для каждого из нас", - написала пара.

Как ни странно, в комментариях Гарри и Меган разнесли в пух и прах.

"Легко говорить такое, сидя в изолированном роскошном особняке", "Вы двое действительно шутки. Вдохновляющие цитаты, когда вы бросаете и плюете на свои семьи?" - пишут раздосадованные пользователи. - "У нас достаточно людей, публикующих информацию, поэтому я буду следить за настоящими экспертами. Кстати, сколько дней вы провели в самоизоляции от Арчи? При таком тесном контакте с людьми в Лондоне это должно быть обязательно".

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских полномочий в январе 2020 года. Новость стала неожиданностью для королевской семьи и вызвала полярные реакции во всем мире.

  • После консультации с врачами 93-летняя Елизавета II скрылась от коронавируса в замке. Королева Великобритании переждет опасное время в загородной резиденции.
  • Джаред Лето вышел из двухнедельной медитации и ахнул от новостей. Последние 12 дней актер и певец провел без связи с внешним миром, и ничего не знал об эпидемии коронавируса.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

У члена королевской семьи диагностировали коронавирус

У принца Монако Альбера II диагностирован коронавирус. Знаменитости с коронавирусом

Бритни Спирс попросила троллей не травить ее за одинаковые фото в купальнике

Бритни Спирс в Инстаграм пожаловалась на троллей, которые травят ее за фотографии в купальнике

Владимир Остапчук в день рождения сына дал ему обещание

Владимир Остапчук поздравил сына с днем рождения, которому 19 марта исполняется 2 года.

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: