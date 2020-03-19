Принц Гарри и Меган поделились обнадеживающим посланием о коронавирусе, но соцсети их не поняли

В связи с эпидемией коронавируса многие люди испытывают повышенную тревожность, и чтобы немного снизить градус паники, принц Гарри и Меган Маркл поделились в Instagram оптимистичным посланием.

"Сейчас, больше чем когда-либо, мы нуждаемся друг в друге. Мы нужны друг другу для правды, для поддержки, для того, чтобы чувствовать себя менее одинокими в это пугающее время, - написали герцог и герцогиня Сассекские, готовые оставить королевские обязанности 31 марта. - В мире так много людей, которые сейчас нуждаются в поддержке, которые безустанно работают за кулисами, на передовой и дома, чтобы дать кризису достойный ответ".

Фото: @sussexroyal в Instagram

Гарри и Меган призвали в ближайшие недели относиться друг к другу с состраданием, сочувствием и добротой, а также напомнили о том, что делиться следует только достоверной информацией и фактами от проверенных экспертов.

"Мы все в одной лодке, и, как глобальное сообщество, можем поддерживать друг друга в этом процессе - создать цифровую среду, которая будет безопасной для каждого из нас", - написала пара.

Как ни странно, в комментариях Гарри и Меган разнесли в пух и прах.

"Легко говорить такое, сидя в изолированном роскошном особняке", "Вы двое действительно шутки. Вдохновляющие цитаты, когда вы бросаете и плюете на свои семьи?" - пишут раздосадованные пользователи. - "У нас достаточно людей, публикующих информацию, поэтому я буду следить за настоящими экспертами. Кстати, сколько дней вы провели в самоизоляции от Арчи? При таком тесном контакте с людьми в Лондоне это должно быть обязательно".

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских полномочий в январе 2020 года. Новость стала неожиданностью для королевской семьи и вызвала полярные реакции во всем мире.

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