Фаны The Weeknd дождались нового альбома - слушаем свежий After Hours

Канадский хитмейкер The Weeknd таки выпустил новый альбом After Hours, которого так ждали его фаны. Ведь до релиза певец всячески подогревал и без того неслабую интригу - то свежими синглами Blinding Lights и Heartless, то клипами или трек-листом.

20 марта все 14 треков свежего After Hours уже появился на популярных стриминговых сервисах и на официальном сайте музыканта. "Погнали!" - написал он в Твиттер.

В записи альбома приняли участие Даниель Лопатин (Oneohtrix Point Never), Metro Boomin и Кевин Паркер из Tame Impala. И, похоже, альбому будут очень рады почитатели "классического" тонкоголосого The Weeknd.

Слушаем After Hours на Google Music, Apple Music, YouTube Music, Deezer и Spotify.

Напомним, предыдущий альбом музыканта My Dear Melancholy вышел в марте прошлого года. В его трек-лист вышло всего шесть треков, в том числе два фита с техно-диджеем Gesaffelstein.

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