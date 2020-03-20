Провожу время в Вестеросе: Джордж Мартин решил закончить "Игру престолов" во время карантина

Эпидемия коронавируса может подарить фанатам "Игры престолов" новую книгу: 71-летний писатель Джордж Р. Р. Мартин рассказал, что соблюдает строгий карантин и, за неимением других занятий, посвящает все свое время творчеству.

Фото: georgerrmartin.com

"Я нахожусь в отдаленном изолированном месте, мне помогает один из моих сотрудников, я не выбираюсь в город и никого не вижу. По правде говоря, я провожу больше времени в Вестеросе, чем в реальном мире, пишу каждый день, - сообщил Мартин в своем блоге "Не блог". - В Семи Королевствах все довольно мрачно… но, возможно, не так мрачно, как здесь".

Поклонники "Игры престолов" ждут шестую книгу серии "Песнь Льда и Огня" почти 9 лет: пятая часть "Танец с драконами" вышла в июле 2011 года. Автор намерен закончить фэнтези-сагу на 7 книге, а тех, кто волнуется за его здоровье, успокоил оптимистичным прогнозом.

"Да, я знаю, что вхожу в наиболее уязвимую группу населения, учитывая мой возраст и физическое состояние. Но сейчас я чувствую себя хорошо, и мы принимаем все разумные меры предосторожности", - написал он.

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