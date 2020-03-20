Арнольд Шварценеггер показал, как отдыхает в карантине, и теперь его называют богатым лицемером

Арнольд Шварценеггер призвал фанатов самоизолироваться во время эпидемии коронавируса, но вместо благодарности получил много негативных комментариев. Дело в том, что на видео 72-летний актер раздает советы, покуривая сигару в горячей ванне во дворе роскошного особняка.

"Я дома, принимаю джакузи, курю сигару, - сказал бывший губернатор Калифорнии. - Только что закончил велосипедную прогулку и немного потренировался, просто продолжаю сидеть дома, вдали от толпы. Говорю это, потому что видел множество фото и видео, на которых люди по всему миру сидят в кафе, проводят время в людных местах. Это неразумно, потому что так вы можете подхватить вирус. Так вы и заражаетесь, через контакт с другими людьми. Поэтому держитесь подальше от толпы, не ходите в рестораны и кафе, отправляйтесь домой. Так мы сможем решить эту проблему".

В Instagram многие отметили, что голливудская звезда имеет довольно размытое представление о том, как живут простые люди, а соблюдать карантин в роскошном особняке намного проще и приятней, чем в "квартирах размером с обувную коробку":

"Ну и дела, спасибо богатому парню в собственном джакузи, в собственном особняке, на тысячах квадратных метров собственной земли. Спасибо за твой совет".

"Вы сидите в джакузи, в то время как остальной мир борется за туалетную бумагу и хлеб. Для людей это не отпуск".

"Многим людям приходится работать, чтобы прокормить свои семьи и сохранить крышу над головой. Я продолжу выходить, пока не буду вынужден остановиться".

"Надоело, что эти задницы шлют сообщения, не выходя из спа-салонов, с миллионами в банках, когда очень многие из нас не знают, наступит ли завтра последний рабочий день и потеряем ли мы все, что имеем".

Некоторые пользователи также обвинили Шварценеггера в лицемерии за то, что он дает советы о профилактике респираторных заболеваний во время курения.

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