RU  UA

Лайм

Звезда "Мстителей" отказалась соблюдать карантин и назвала коронавирус обычным гриппом

Эванджелин Лилли не верит в опасность Covid-19

пятница, 20 марта 2020, 14:05
читати статтю українською

Эванджелин Лилли, сыгравшая Осу в фильмах "Человек-муравей" и "Мстители", навлекла на себя гнев фанатов за пренебрежительное отношение к эпидемии коронавируса. 40-летняя актриса написала, что "ценит свободу больше жизни".

Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса"

Звезда сообщила, что ведет себя, как обычно, все еще гуляет и водит своих детей на занятия, несмотря на официальные рекомендации оставаться дома. Поделившись фотографией утреннего чая, она написала: "Просто отвезла моих детей в гимнастический лагерь. Они все вымыли руки перед входом. Они играют и смеются".

В ответ на критику со стороны поклонников в комментариях актриса ответила: "Некоторые люди ценят свою жизнь больше свободы, некоторые ценят свободу больше жизни. Мы все делаем свой выбор".

Лилли еще больше разозлила фанатов, рассказав, что в настоящее время живет с пожилым отцом, у которого лейкемия 4 стадии. Считается, что люди старше 60 лет или с ослабленной иммунной системой подвергаются наибольшему риску осложнений Covid-19, и им настоятельно рекомендуется оставаться дома.

Актриса не восприняла замечания пользователей сети всерьез. Вместо этого она называет инфекцию "обычным гриппом" и намекает, что правительство США могло использовать вирус накануне предстоящих президентских выборов. "Каждый год выборов что-то появляется", - написала Лилли.

Фанаты звезды все еще пытаются вразумить ее развернутыми комментариями:

"Безответственно. Эванджелин, вы и ваши дети можете стать носителями и передать вирус другим более уязвимым людям, которые умрут от него. Ваши права не ущемляются. Вас просят принести небольшую жертву сейчас, чтобы потом спасти других. Это не просто грипп. Разве вы не видели новостей из Италии, где погибло так много людей, что им не хватает гробов? Где ваше сострадание к ним? Вы эгоистичны".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: коронавирус

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Дочери Брюса Уиллиса поздравили отца с 65-летием милыми детскими фото

В день рождения Брюса Уиллиса поздравили дочери, бывшая Деми Мур и нынешняя жена Эмма Хемминг - фото

Бывший рэпер Серега тоже вдруг запел о коронавирусе и анонсировал клип

Полиграф ШарикOFF (Серега) презентовал песню под названием "Коронавирус".

Экс-солистка "ВИА Гры" впервые показала сына: теперь он - звезда с обложки глянца

Певица Миша Романова впервые показала сына Мартина, которого скрывала от публики больше года.

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: