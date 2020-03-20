Звезда "Мстителей" отказалась соблюдать карантин и назвала коронавирус обычным гриппом

Эванджелин Лилли, сыгравшая Осу в фильмах "Человек-муравей" и "Мстители", навлекла на себя гнев фанатов за пренебрежительное отношение к эпидемии коронавируса. 40-летняя актриса написала, что "ценит свободу больше жизни".

Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса"

Звезда сообщила, что ведет себя, как обычно, все еще гуляет и водит своих детей на занятия, несмотря на официальные рекомендации оставаться дома. Поделившись фотографией утреннего чая, она написала: "Просто отвезла моих детей в гимнастический лагерь. Они все вымыли руки перед входом. Они играют и смеются".

В ответ на критику со стороны поклонников в комментариях актриса ответила: "Некоторые люди ценят свою жизнь больше свободы, некоторые ценят свободу больше жизни. Мы все делаем свой выбор".

Лилли еще больше разозлила фанатов, рассказав, что в настоящее время живет с пожилым отцом, у которого лейкемия 4 стадии. Считается, что люди старше 60 лет или с ослабленной иммунной системой подвергаются наибольшему риску осложнений Covid-19, и им настоятельно рекомендуется оставаться дома.

Актриса не восприняла замечания пользователей сети всерьез. Вместо этого она называет инфекцию "обычным гриппом" и намекает, что правительство США могло использовать вирус накануне предстоящих президентских выборов. "Каждый год выборов что-то появляется", - написала Лилли.

Фанаты звезды все еще пытаются вразумить ее развернутыми комментариями:

"Безответственно. Эванджелин, вы и ваши дети можете стать носителями и передать вирус другим более уязвимым людям, которые умрут от него. Ваши права не ущемляются. Вас просят принести небольшую жертву сейчас, чтобы потом спасти других. Это не просто грипп. Разве вы не видели новостей из Италии, где погибло так много людей, что им не хватает гробов? Где ваше сострадание к ним? Вы эгоистичны".

Напомним, что 11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля.

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