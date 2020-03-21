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Хроники карантина: жена MONATIK’а показала, как певец проводит время с детьми

Звездный папа гуляет с Даней и Платоном на воздухе

суббота, 21 марта 2020, 14:30
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Украинский хитмейкер MONATIK, как и многие знаменитости, придерживается карантина, который ввели по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса. Артист проводит это время дома в окружении жены и детей.

Ирина Демичева показала, как звездный папа гуляет во дворе их дома с сыновьями. Один из мальчиков прыгает на батуте, а второй - играет возле игрушечного домика. "Хроники карантина или наконец-то полностью посвящены семье и детям... и миллионам идей в голове", - написала супруга музыканта.

Поклонники пары пришли в восторг от милого ролика и засыпали звездную семью комплиментами.

"Какие же милашки", "Вы чудесная семья", "Мне кажется это они организовали карантин, чтобы потусить с папой дома", "Какие вы чудесные", "Супер", - восхищаются комментаторы под постом Ирины.

  • Джамала во время карантина записывает каверы на хиты своих знаменитых коллег, а роликами делится со своей многочисленной армией поклонников. Самым чувственным получилось исполнение песни Билли Айлиш - No Time To Die ("Не время умирать").
  • Слушайте также на theLime новую песню Потапа "Карантин" - о ностальгии по миру без коронавируса и о надежде, что все скоро закончится. Трек был записан в пустом зале дворца "Украина".

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