Юрий Горбунов показал, как учит йоге трехлетнего сына - у мальчика отлично выходит

Катя Осадчая и Юрий Горбунов, как и многие знаменитости, придерживаются карантина, который ввели по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса. Звездные супруги проводят это время с пользой, уделяя внимание своему сыну.

Так, телеведущий показал в Instagram, как учит йоге трехлетнего Ивана. Мальчик и его звездный папа расположились на полу, изображая позу "собака мордой вверх".

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Карантин - это неожиданно много времени для семьи, и хороший повод научить йоги сына! "Собака мордой вверх" у него очень хорошо получается!", - написал Горбунов.

Всего за несколько часов публикация собрала более 22 тысяч лайков, а в комментариях поклонники не перестают умиляться тому, насколько телеведущему идет роль отца, а также восхищаются способностям Ивасика.

"Какой молодец Ванечка", "Класс, такие милые", "Молодцы ребята, мальчик очень спортивный", "Правильное времяпровождение", "Позитивчик папочка", "Отличное фото", - восхищаются фолловеры.

Ранее ведущие Нового канала запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома и призвали украинцев не покидать дома без крайней необходимости. Теперь Сергей Притула, который постоянно занят на съемках, наконец-то может насладиться общением с женой и детьми. И даже приготовить им обед.

11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.