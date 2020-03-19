RU  UA

Лайм

Юрий Горбунов показал, как учит йоге трехлетнего сына - у мальчика отлично выходит

Телеведущий с пользой проводит время на карантине

четверг, 19 марта 2020, 13:14
читати статтю українською

Катя Осадчая и Юрий Горбунов, как и многие знаменитости, придерживаются карантина, который ввели по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса. Звездные супруги проводят это время с пользой, уделяя внимание своему сыну.

Так, телеведущий показал в Instagram, как учит йоге трехлетнего Ивана. Мальчик и его звездный папа расположились на полу, изображая позу "собака мордой вверх".

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Карантин - это неожиданно много времени для семьи, и хороший повод научить йоги сына! "Собака мордой вверх" у него очень хорошо получается!", - написал Горбунов.

Всего за несколько часов публикация собрала более 22 тысяч лайков, а в комментариях поклонники не перестают умиляться тому, насколько телеведущему идет роль отца, а также восхищаются способностям Ивасика.

"Какой молодец Ванечка", "Класс, такие милые", "Молодцы ребята, мальчик очень спортивный", "Правильное времяпровождение", "Позитивчик папочка", "Отличное фото", - восхищаются фолловеры.

  • Ранее ведущие Нового канала запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома и призвали украинцев не покидать дома без крайней необходимости. Теперь Сергей Притула, который постоянно занят на съемках, наконец-то может насладиться общением с женой и детьми. И даже приготовить им обед.
  • 11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Украинская певица рассказала о тесте на коронавирус и его результате

Певица и мама двоих детей Санта Димопулос вернулась из Куршевеля и решила провериться на коронавирус.

Еще одна актриса "Игры престолов" рассказала о заболевании коронавирусом

Репетиции и шоу отменены, актриса Индира Варма в изоляции и соблюдает постельный режим

Это очень страшно: Маша Ефросинина рассказала о своей главной фобии

Ведущая вспомнила в эфире, как однажды от страха потеряла сознание

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: