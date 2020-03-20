Джамала чувственно перепела хит Билли Айлиш - фанаты в восторге

Джамала показала, чем занимает себя во время карантина, который ввели по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса. Певица записывает каверы на хиты своих знаменитых коллег, а роликами делится со своей многочисленной армией поклонников.

Самым чувственным получилось исполнение песни 18-летней обладательницы "Грэмми" Билли Айлиш - No Time To Die ("Не время умирать"), которая стала саундтреком к новому фильму о Джеймсе Бонде.

Джамала записала кавер совместно с саксофонистом Андреем Чмутом и гитаристом Вовой Шариковым. Локациями для съемок стали собственные дома музыкантов. "Каждый записал свой кусочек дома и потом свели", - рассказала певица о создании ролика.

"Что могут делать музыканты во время карантина? Играть музыку, которая вдохновляет. Спасибо, что уже завалили мой direct идеями следующего кавера. Продолжение следует... No Time to Die, друзья! Все будет хорошо!", - написала Джамала.

Фанаты певицы остались в восторге от исполнения и попросили записывать больше каверов.

"Восхитительный голос, самый лучший кавер на эту песню", "Правильный карантин творческого человека", "Так сильно красиво... Бриллиантовый голос!", "Взрыв чувств! Хотя сама Айлиш как-то не впечатляла. Может действительно в ней что-то есть - раз Джамала спела ее песню", - пишут комментаторы.

Напомним, что 11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля.

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