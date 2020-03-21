Информация, которую продают за деньги: Слава из "НеАнгелов" рассказала, зачем легла под нож хирурга

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская не скрывает, что не раз прибегала к услугам пластических хирургов. Певица изменила форму носа, увеличила грудь, а на днях снова оказалась на операционном столе.

Как оказалось, на этот раз под нож хирурга артистка легла ради липосакции. "Как стало известно из достоверных источников, некоторый жир извлечь из тела при помощи спортзала невозможно. Поэтому, моими Чипом и Дейлом (и даже Гаечкой) стала липосакция", - написала Слава в своем Instagram.

Фото: instagram.com/babaslavka

Певица добавила, что она ни в коем случае не пропагандирует такой метод коррекции фигуры, а просто делится информацией, которую "некоторые продают за деньги".

"Но важно знать: это не волшебная таблетка, которая сделает тело красивым навсегда. Без ПП и тренировок эффекта хватит на пару месяцев. Поэтому, тренировки расписаны на два месяца вперед", - отметила звезда.

Не обошлось в посте и без юмора: "Сиськи "донашиваю старые". Впрочем, как и нос. Новых имплантатов не намечается".

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