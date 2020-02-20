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Денег на детей не дает: Слава из "НеАнгелов" рассказала о жизни после развода с пластическим хирургом

Певица дала откровенное интервью

четверг, 20 февраля 2020, 11:49
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Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая не так давно развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, заявила, что экс-супруг не выплачивает ей алименты на детей.

Об этом певица рассказала в программе "Життя відомих людей". "Мне безумно обидно, что в нашем законодательстве прописано, что все при разводе пополам. Однако тащат на себе все обычно мамы. На алименты я не подавала, денег на детей он мне не дает. Платит за садик. Спасибо и на этом. Я не претендую, хотя надо было бы", - заявила артистка.

Дети Славы и Эдгара КаминскихФото: instagram.com/babaslavka

Слава отметила, что инициатором расставания с Эдгаром была не она. По ее словам, она бы такого никогда не сделала. Однако спустя время заверяет, что после развода жизнь только начинается.

Сейчас певица счастлива в новых отношениях и даже познакомила своего избранника с детьми - 5-летним сыном Леоном и 4-летней дочерью Лаурой.

"Дети должны видеть, что могут быть нормальные взаимоотношения. И то, что маму можно любить, ценить и уважать", - отметила Каминская.

В ходе интервью Слава также прокомментировала недавнее интервью новой возлюбленной Эдгара - совладелицы и арт-директора бренда Jean Gritsfeldt Ольги Богатой, в котором та заявила, что подружилась с детьми пластического хирурга и даже наладила хорошие отношения с его бывшей женой.

Эдгар Каминский и Ольга Богатая

"Мы с ней не знакомы, - посмеялась Слава. - Но это из серии, что мы с ним развелись из-за того, что я хотела увеличить себе грудь".

  • Слава Каминская развелась с мужем в июле 2019 года. О расставании пары ходило много слухов, но позже пластический хирург Эдгар Каминский решил рассказать, что стало причиной развода с певицей.
  • Ранее в сеть попало фото, на котором бывшие супруги Слава и Эдгар Каминские целуются. Снимок был сделан на празднике в честь дней рождения их детей. Спустя время солистка "НеАнгелов" решила прокомментировать этот романтический жест.

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