Его забрал коронавирус: звезда "Трансформеров" и сериала "Доктор Кто" потеряла отца

Английская актриса София Майлс, известная по фильмам и сериалам "Из ада", "Другой мир", "Доктор Кто" и "Трансформеры: Эпоха истребления" сообщила, что ее 67-летний отец умер из-за коронавируса. Печальной новостью звезда поделилась в Twitter.



"Покойся с миром, Питер Майлс. Мой дорогой папа умер всего несколько часов назад. Это коронавирус его забрал", - написала 40-летняя София.

Фото: Sophia Myles в Twitter

За день до этого актриса опубликовала в соцсетях душещипательное фото, на котором в маске и перчатках гладит отца по голове, пока тот лежит на больничной койке. "Это суровая реальность коронавируса", - подписала она снимок.

Поклонники актрисы отнеслись к ее потере с сочувствием и пониманием. "Покажите это всем знакомым, которые не воспринимают коронавирус всерьез. Это то, что поставлено на карту. Соболезнования бедной женщине и ее отцу", - пишут они. - "Когда люди говорят "о, но они были старыми / имели проблемы со здоровьем". Помните, что Covid-19 все равно отнял у них время, которое могло у них быть. Оставайтесь дома, будьте в безопасности и защищайте других".

Ранее София Майлс сообщила, что ее отец страдал от болезни Паркинсона и в течение некоторого времени имели проблемы со здоровьем.

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