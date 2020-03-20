Больной коронавирусом князь Монако рассказал о первых симптомах инфекции

19 марта князь Монако Альбер II получил положительный результат теста на коронавирус. На следующий день 62-летний глава самого густонаселенного государства в мире рассказал изданию People о своем состоянии и симптомах инфекции.

Фото: @monacofamilypics в Instagram

"Я чувствую себя хорошо, симптомы похожи на довольно мягкий случай гриппа. У меня небольшая температура, не такая уж и плохая. Немного кашляю. В первые дни у меня был насморк, это был первый признак. Я чувствовал себя немного разбитым, вот и все", - сказал сын Грейс Келли и князя Ренье III.

Отец 5-летних близнецов знает, что возраст и слабое здоровье делают его наиболее восприимчивым для осложнений коронавирусной инфекции.

"Пару лет назад я боролся с пневмонией, и должен проявить осторожность. Это важное обстоятельство, но вы знаете, есть много случаев, когда заражаются люди моложе 60 лет, - говорит он. - Это может поразить любого человека любого возраста. Уже несколько недель я стараюсь быть осторожным, использую дезинфицирующие средства для рук и все такое, но это могло случиться в любой момент. Ты никогда не узнаешь".

Семья Альбера, княгиня Шарлин, 5-летние принц Жак и принцесса Габриэлла, в не проявляет никаких признаков болезни. Они проводят время в загородном доме, пока сам князь находится в изоляции во дворце. Также он сообщил, что прошел тестирование анонимно, потому что не хотел, чтобы врачи относились к нему по-особенному.

"Есть случаи более серьезные, их нужно было проверить в первую очередь, поэтому я не хотел, чтобы они ставили меня на вершину этой кучи, - сказал Альбер. - Следуйте инструкциям. Не связывайтесь с этим. Этот вирус опасен, а распространение очень серьезное. Он может поразить любого человека любой возрастной группы в любое время. Мы справимся с этим. Это займет некоторое время, но каждый должен следовать рекомендациям. Да, это неприятно, и да, ограниченность очень огорчает, но это единственный способ остановить распространение вируса".

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