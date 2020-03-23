Мое сердце занято: актриса "Дизель Шоу" прокомментировала слухи о романе на "Танцях з зірками"

Казалось бы, шоу Танці з зірками-2019 закончилось уже достаточно давно, чтобы забыть о его закулисье, но зрители до сих пор продолжают дискутировать об отношениях между его участниками и прочих слухах.

Наверное, поэтому актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко в программе "Зірковий шлях" решила честно ответить на расспросы об отношениях с хореографом Дмитрием Дикусаром. Как отметила юмористка, соответствующих слухов они с партнером ожидали еще на старте проекта, но ее сердце занято, что исключает возможность закулисного романа.

Виктория Булитко и Дмитрий ДикусарФото: instagram.com

"На самом деле симпатия друг к другу присутствует. Но если говорить об отношениях "мужчина и женщина" не думаю, что между нами могло вообще что-то произойти, - ответила Булитко. - У меня не свободное сердце. А я – человек верный".

При этом актриса не стала скрывать, что с Дикусаром у нее остались очень теплые отношения. В личной жизни Виктория тоже абсолютно счастлива, но обсуждать эту тему публично не готова. Ранее знаменитость лишь рассказала, что состоит в отношениях уже более пяти лет, и ее избранник не из мира шоу-бизнеса.

Вечером 22 марта на шоу Голос країни-10 под лозунгом #ЗалишайсяВдома прошел очередной этап вокальных "нокаутов", в которых приняли участие подопечные MONATIK’a. Смотрите, кто прошел в финал, а кто покинул вокальное шоу.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.